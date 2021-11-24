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TIMETURK / GENEL / Hangi ecza depoları ve eczanelerin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi? Hangi ecza depolarına cezai işlem başlatıldı?

Hangi ecza depoları ve eczanelerin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi? Hangi ecza depolarına cezai işlem başlatıldı?

Hangi ecza depolarına cezai işlem başlatıldı? Hangi ecza depoları ve eczanelerin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi? Son günlerde eczanelerde ilaç bulunmadığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Sağlık Bakanlığı iddialar üzerine inceleme başlattı ve yapılan denetimde 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit etti. Bu firmalara ve eczanelere mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

43 Dakika Önce
2021-11-24 13:45:39
Hangi ecza depoları ve eczanelerin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi? Hangi ecza depolarına cezai işlem başlatıldı?

Hangi ecza depolarına cezai işlem başlatıldı? Hangi ecza depoları ve eczanelerin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi? Son günlerde eczanelerde ilaç bulunmadığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Sağlık Bakanlığı iddialar üzerine inceleme başlattı ve yapılan denetimde 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit etti. Bu firmalara ve eczanelere mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası piyasada bazı ilarçlara erişeediği, bazı eczanelerde ilaç bulunmadığı yönünde iddialar gündeme geldi. İddaların üzerine giden Sağlık Bakanlığı yaptığı denetimler sonucu 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiğini duyurdu.

Hangi ecza depolarına cezai işlem başlatıldı?

TİTCK ürün denetmenleri, kasım ayında İstanbul'da 24, İzmir'de 3, Ankara'da 19, Adana'da 7, Antalya'da 4 ecza deposu olmak üzere 57 ecza deposunu denetledi. 17 tane ecza deposu ile ilgili olarak ilaçların fiziki stok durumu ile İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

Öte yandan Türkiye genelindeki eczanelerde de denetimler, yine TİTCK'nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülüyor. İl Sağlık Müdürlükleri, Türkiye genelinde yaptığı denetimler neticesinde şimdiye kadar 144 eczanede uygunsuzluk tespit etti.

Hangi ecza depoları ve eczanelerin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin denetimleri, ecza depoları, ilaç üretim tesisleri ve eczaneler olmak üzere üç alanda; yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülüyor.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) takipte

Türkiye'de ruhsatlı/izinli tüm ilaçların tedarik durumu; TİTCK tarafından takip ediliyor. Hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, kur güncellemesi dönemlerinde daha yoğun olmak üzere periyodik piyasa kontrolleri yapılıyor. Kurum tarafından ruhsatlı ilaçların kritik stok seviyeleri kontrol ediliyor. İlaç fiyatlandırma çalışmaları yapılıyor. Sabim ve CİMER üzerinden gelen başvurular anlık olarak değerlendirilip sonuçlandırılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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