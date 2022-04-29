Hangi burçlar yalnızdır? Hangi burç neden yalnız?

Burç incelemelerimiz karakterlerimiz hakkında ipuçları veriyor. Peki, yalnız olmamızın burcumuzla bir ilgisi var mı?
Yalnızlık, insanların tercih edeceği son şeylerden biridir. Bazen yalnızlık kimisi için iyi kimisi için kötüdür. Yalnızlık ise bazen seçimsiz bazen de kontrolümüz dışında yaşanabilir. Bu durumlarda karakterimizi oluşturan bazı faktörler vardır.
Neden yalnız olmaya mahkumlar?
Burcunuza göre yalnız kalmanın farklı nedenleri olduğunu biliyor muydunuz? Karakterimizi oluştururken içinde büyüdüğümüz aile ortamı, aldığımız eğitim ve öğretimin yanında başka faktörler de vardır. Bunlardan biri, doğduğumuz ayı ve günü temsil etmek için yıldız haritasında görünen burçlardır. Burcunuz kendi benliğimizi yaratırken sosyal hayatımızı da etkiler. İşte yalnız olan burçlar ve yalnız kalmanızın nedenleri...
Koç burcu ilk burç olduğu için liderlik özelliği taşır. Aynı zamanda yalnızlıkla başı dertte olan burçtur. Liderlik özelliklerine sahip oldukları için yalnız kalmayı sevmediklerini söyleyebiliriz. Zaman zaman bu dileklerini geri atabilirlerse belki de yalnızlıktan kurtulabilirler.
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Oldukça stabil olan boğalarının sinirlerini bozmadığınız sürece herhangi bir sorun yaşamazsınız. Çok kızgın olmadıklarında etraflarında birçok insan görebilirsiniz. Ancak Boğa'nın yalnız olmasının nedeni inatçılığı, öfkesi ve sabit fikirleridir. İnsanları sürekli ikna etme çabaları bir süre sonra etrafındakilerin uzaklaşmasına neden olur. Aslında yalnız olmak onlar için sorun değil. aksine hoşlarına gider.
İKİZLER
İkizler, aşırı sosyal yapıları nedeniyle çok nadiren yalnız bir burçtur. İkizler yalnızsa, yalnız kalmak istediklerini bilmelisiniz. Bu burç çok tatlı dilli ve hoş bir sohbete sahip olduğu için istediği zaman konuşamayacağı bir insan bile yoktur. Yani ikizler kendi kafalarını dinlemek isterlerse kendilerini izole ederler.
YENGEÇ
Yengeçler, yalnız olduklarında iletişim kurdukları insanları yanlış yönlendirir. Genelde hep bir şeyler veren onlar gibi görünürler ama çoğu zaman muhtaçtırlar. Dolayısıyla muhtaçlığın sonucu olan etkenler, insanların sırtına yüklenerek dayanılmaz bir soruna dönüşebilmektedir. Bu ilişkilerde zorluklar yaratır. Yengeç insanları bir ağlama duvarı olarak görmekten vazgeçtiğinde, etrafının kalabalıklarla çevrili olduğunu anlayacaklardır.
Aslan burcunu yalnız görüyorsanız, onu yalnız bırakmanız gerektiğini bilmelisiniz. Kendilerini iyi tanıdıkları için ne zaman yalnız kalacaklarını ve ne zaman birine ihtiyaç duyacaklarını bilirler. Özellikle Aslan burcu ağrı çekiyorsa hayatında bazı şeyleri düzene sokmaya çalışıyor. Bu durumda kesinlikle yalnız bırakılmalıdırlar.
Başak, hayatı kendine zindan yapmaktan zevk alan bir burçtur. Yalnızlık onlar için bir stres kaynağıdır ve stresle yaşamaktan da keyif alırlar. Bu durumu değiştirmek için bile hiçbir şey yapmıyorlar.
Çatışmayı sevmeyen Teraziler, bir sorun olacağını anlar ve bu durumda olmak istemezler ve bu nedenle bulundukları yerden uzaklaşırlar. Çevrelerindeki insanların ne kadar üzüldüklerinin farkında bile değiller. Unutulmamalıdır ki bazen bir tartışma ilişkilerde dönüm noktası olabilir.
Yalnızlık, çok içe dönük Akrep için bir zorunluluktur. Yalnız kalmak istediklerinde sosyal hayattan çekilirler. Ama sonra muhteşem bir enerjiyle geri dönmeyi başarırlar.
Yalnızlık Yay için bir seçimdir. Bağımsızlıklarına çok düşkün oldukları için istedikleri gibi hareket ederler. Aslında yeni insanlarla tanışmayı severler. Bu nedenle, çok yakın arkadaşlıklar ve gündelik ilişkilere sahip olmaktan mutlu değiller.
Aşırı bir işkolik olan Oğlak burcunun yalnızlığının nedeni budur. 24 saat çalışırlarsa ses çıkarmazlar. Aksine onları mutlu eder. Sürekli iş hakkında konuştukları için etraflarındaki insanların kendilerini uzaklaştırmalarına neden olurlar.
Kova, etrafındaki insanlarla hemen iletişim kurmak istemez. Hatalara ve adaletsizliğe asla müsamaha göstermezler. Bu yüzden çoğu zaman yalnızdırlar. Sıradan arkadaşlıklar yerine arkadaş olmayı tercih ederler. Arkadaş olabilmeleri için onları tanımaları gerekir. Kova burcunun etrafındaki kişilerin düşünceleri onlar için çok önemlidir.
Balıklar sosyalleşme konusunda oldukça başarılıdır. Bu nedenle onları tek başına görmek mümkün değildir. Balık burcunun çevresi kalabalık olsa da o kalabalığın içinde tek başına yaşıyor. Hayal güçleri çok güçlü olduğu için sıradan insanların zihinlerinde neler olup bittiğini anlamaları zordur. Bu nedenle, yalnız bırakılırlar.
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