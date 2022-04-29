Hangi burçlar yalnızdır? Hangi burç neden yalnız?

Burç incelemelerimiz karakterlerimiz hakkında ipuçları veriyor. Peki, yalnız olmamızın burcumuzla bir ilgisi var mı?

Yalnızlık, insanların tercih edeceği son şeylerden biridir. Bazen yalnızlık kimisi için iyi kimisi için kötüdür. Yalnızlık ise bazen seçimsiz bazen de kontrolümüz dışında yaşanabilir. Bu durumlarda karakterimizi oluşturan bazı faktörler vardır.

Neden yalnız olmaya mahkumlar?

Burcunuza göre yalnız kalmanın farklı nedenleri olduğunu biliyor muydunuz? Karakterimizi oluştururken içinde büyüdüğümüz aile ortamı, aldığımız eğitim ve öğretimin yanında başka faktörler de vardır. Bunlardan biri, doğduğumuz ayı ve günü temsil etmek için yıldız haritasında görünen burçlardır. Burcunuz kendi benliğimizi yaratırken sosyal hayatımızı da etkiler. İşte yalnız olan burçlar ve yalnız kalmanızın nedenleri...

KOÇ

Koç burcu ilk burç olduğu için liderlik özelliği taşır. Aynı zamanda yalnızlıkla başı dertte olan burçtur. Liderlik özelliklerine sahip oldukları için yalnız kalmayı sevmediklerini söyleyebiliriz. Zaman zaman bu dileklerini geri atabilirlerse belki de yalnızlıktan kurtulabilirler.