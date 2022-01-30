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TIMETURK / GENEL / Hangi baharat hangi yemekte kullanılmalı?

Hangi baharat hangi yemekte kullanılmalı?

Doğada kendiliğinden yetişen ya da özel bir şekilde yetiştirilen, hoş aromaya sahip bitkilerin kurutulmasıyla elde edilen tozlar baharat olarak adlandırılır. Peki hangi baharat hangi yemek için kullanılmalı? Sizler için araştırdık...

2 Saat Önce
2022-01-30 03:08:46
Hangi baharat hangi yemekte kullanılmalı?


Doğada kendi kendine yetişen veya özel olarak yetiştirilen, hoş bir aromaya ve tada sahip bitkilerin kurutulmasıyla baharat elde edilir. Baharatın tarihi çok eski zamana kadar uzanır. Baharatlar, çok eski zamanlarda tıbbi alanda şifa için kullanılırdı.

Hangi baharat hangi yemeğe yakışır?

Biberiye - Biberiye et yemeklerine çok yakışan bir baharattır. Hoş ve hafif bir aromaya sahiptir. Eti marine edeceğiniz soslara lezzet katar. Biberiyenin özü ete daha çok karışsın isterseniz biberiyeti biraz ezerek kullanabilirsiniz.

Defne Yaprağı - Defne yaprağı, et yemeklerinde kullanılabilir. İştah açıcı bir kokusu vardır. Fırında balık yapacağınız zaman tepsinizin iki köşesine defne yaprağı koyabilirsiniz. Pişen balığa veya ete defne kokusu karışırsa çok daha lezzetli olacaktır.

Mercanköşk - Mercanköşk, tavuğa çok yakışan bir baharattır. Tavuk sote veya ızgara yaparken tavadan almadan iki dakika evvel mercanköşk eklerseniz, kokusunun daha taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

Muskat - Muskat küçük Hindistan cevizi olarak da bilinir. Sert bir yapıya sahip olduğu için rendelenerek yemeklere ilave edilir. Muskatı patatese çok yakışacaktır. Çorbalarınıza aroma katmak için de ilave edebilirsiniz.

Safran - Kırmızı ince tanelere sahip safran, pilavlarda kullanılır. Biraz ılık suda beklettikten sonra pilavınıza ilave edebilirsiniz. Hamur işlerinde safran suyu kullanırsanız sarı bir renk elde edebilirsiniz.

Sumak - Sumak salataların içerisine eklendiğinde tatlı ekşi bir tat oluşturacaktır. Ayrıca dolmalara da çok yakışmaktadır.

Yenibahar - Et yemeklerinizin lezzetlenmesi için yenibahar ilave edebilirsiniz. Dolma içi hazırlarken ya da et yemeği hazırlarken bir tutam yenibahar çok işe yarayacaktır.

Zerdeçal - Makarna sosunuzun içerisine bir çay kaşığı zerdeçal ilave edebilirsiniz. Tavuk sotelerken de zerdeçal kullanabilirsiniz.

Köri - Köri tavuk yemeklerine ve makarnaya çok yakışır. Aynı zamanda mantara da lezzet katmaktadır.

Fesleğen - Fesleğen salatalarda, makarna soslarında ve et marine ederken kullanılabilecek bir baharattır.

Hardal - Toz hardal et yemeklerine ve balık soslarına çok yakışacaktır. .

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