Yüzyıllar boyunca takvimler ayları ifade etmek için kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan miladi takvim ayları en doğru gösteren takvimdir.Miladi takvimde her aydaki gün sayısı insanların merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki Hangi ay kaç gündür? Hangi aylar 30, hangi aylar 31 çeker?

Yüzyıllar önce Güneş ve Ay'ın incelenmesiyle oluşturulan takvimlerden ilki güneş takvimiydi. Sonrasında 12 hayvanlı Türk takvimi, celali takvim, hicri takvim, rumi takvim ve son olarak günümüzde de kullanılmaya devam edilen miladi takvim kullanılmıştır. En doğru takvim olarak kabul edilen miladi takvimde, insanların bir ayda kaç gün olduğu merak edilen konular arasındadır.

Hangi ay kaç gündür?

Bir yıl 365 gün 12 aydır. Bu dönemdeki ayların gün sayıları birbirinden farklıdır. Yılın 4 ayı 30 gün, 7 ayı 31 gün çeker. Sadece şubat 28 çeker. Bu ayda 4 yılda bir 29 gün olur.

1 - Ocak 31

2 - Şubat 28

3 - Mart 31

4 - Nisan 30

5 - Mayıs 31

6 - Haziran 30

7 - Temmuz 31

8 - Ağustos 31

9 - Eylül 30

10 - Ekim 31

11 - Kasım 30

12 - Aralık 31

Yukarıdaki aylardan sadece Şubat ayı 4 yılda bir 1 gün değişecektir. Diğer aylar her yıl sabit kalacaktır. .