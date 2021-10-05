Hangi ayda hangi besinler tüketilmeli?

Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler daha lezzetli ve vücudumuz için daha sağlıklıdır. Doğal olarak mevsiminde yetiştirildiği ve doğal bir şekilde olgunlaştıkları için vitamin ve mineral açısından oldukça zengindirler. Ayrıca, fiyatlarıyla da bütçelerinizi sarsmazlar. Peki hangi sebze hangi ayda tezgahlarda oluyor? Hangi meyve hangi ayda tüketilmeli? Sizler için araştırıp derledik, buyurun haberimize...



Kışın toplanan ıspanakla yazın toplanan ıspanak sizce bir olabilir mi? Bizce olamaz! Ispanak soğuk havalara ait bir sebzedir ve mevsiminde yetişmiş ıspanak C vitamini açısından yazın toplanmış bir ıspanağa 3 kat fark atmıştır. Bu örnekten de gördüğümüz gibi mevsiminde yetişmiş bir sebze veya meyve besin değeri açısından çok daha zengindir ve bu sayede vücudumuz için çok daha faydalıdır.

Şunu unutmamak gerek, bedenimiz her mevsimde farklı ihtiyaçlar doğurur. Bu yüzden mevsim sebze ve meyvesi vücudumuzun o mevsimde ihtiyacı olan besinlere göre yaratılmıştır.

Ben taze fasulyeyi, domatesi kışın da yemek istiyorum. Soframda yazın da kereviz olmalı, yazın da mis gibi bir portakal suyu içmeliyim diyorsanız sebze ve meyvelerin o mevsime ait besin değerlerini koruması için buzdolabında onları doğru koşullarda muhafaza ederek besin değerlerini kaybetmeden tüketebilirsiniz.

Peki bu kadar mevsimine uygun beslenmeden bahsettikten sonra bir de hangi ayda hangi besinleri yememiz gerektiğini öğrenelim...

Ocak Ayı

Sebzeler: Kereviz, lahana, Brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp.

Meyveler: Elma, nar, portakal, armut, ayva, greyfurt.

Tam zamanında: Brüksel lahanası, pırasa, kereviz, greyfurt.

Yakında tezgahta olacak: Muz, pazı.

Zamanı geçti geçecek: Nar, semizotu.

Şubat Ayı

Sebzeler: Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, ıspanak, pırasa, pancar, defne yaprağı, havuç, turp.

Meyveler: Elma, portakal, muz, armut, greyfurt, ayva.

Tam zamanında: Pırasa, kırmızı turp, mandalina, muz, kereviz, pazı, hindibağ, frenk soğanı, defne yaprağı.

Yakında tezgahta olacak: Çağla, kuşkonmaz, fındık turp, roka.

Zamanı geçti geçecek: Kestane, soğan, lahana.

Mart Ayı

Sebzeler: Ispanak, havuç, pırasa, kırmızı turp, brokoli.

Meyveler: Elma, muz.

Tam zamanında: Pancar, limon, kuşkonmaz, turp, bakla.

Yakında tezgahta olacak: Çilek, barbunya.

Zamanı geçti geçecek: Karnabahar, pırasa, mandalina, ıspanak.

Nisan Ayı

Sebzeler: Taze soğan, taze sarımsak, kuşkonmaz, taze kekik, bakla, marul.

Meyveler: Yeşil erik, çağla.

Tam zamanında: Enginar, havuç, bezelye, çağla, bebe havucu, taze sarımsak kuşkonmaz, taze kekik.

Yakında tezgahta olacak: Domates, kiraz, enginar, dolmalık biber.

Zamanı geçti geçecek: Lahana, brokoli, kereviz.

Mayıs Ayı

Sebzeler: Enginar, bakla, madımak, semizotu, ebegümeci, domates, salatalık.

Meyveler: Çilek, yeşil erik, malta eriği, dut.

Tam zamanında: Çilek, patlıcan, domates, arpacık soğanı, erik, barbunya, madımak, ebegümeci.

Yakında tezgahta olacak: Marul, karpuz, kiraz.

Zamanı geçti geçecek: Beyaz kuşkonmaz.

Haziran Ayı

Sebzeler: Patates, fasulye, bakla, bezelye, kabak, patlıcan, sivri biber, domates, salatalık, kuzu ıspanak, semizotu, rezene, marul, üzüm yaprağı, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, dolmalık biber.

Meyveler: Kiraz, yeşil erik, malta eriği, kayısı, şeftali, dut.



Tam zamanında: Patates, marul, taze fasulye, dolmalık biber, rezene.

Yakında tezgahta olacak: Bamya, vişne, şeftali, tatlı mısır, mürdüm eriği, salatalık.

Zamanı geçti geçecek: Erik, çilek, havuç.

Temmuz Ayı

Sebzeler: Domates, salatalık, bezelye, dereotu, taze fasulye, kuzu ıspanak, kabak, patlıcan, semizotu, sivri biber, dolmalık biber, çalı fasulyesi.

Meyveler: Kayısı, şeftali, kavun, sarı erik, karpuz, ahududu, vişne.

Tam zamanında: Kiraz, vişne, karpuz, kayısı, taze sarımsak, mısır, kavun.

Yakında tezgahta olacak: Üzüm, böğürtlen, incir, taze ceviz, dut.

Zamanı geçti geçecek: Enginar, bezelye, kırmızı erik, marul.

Ağustos Ayı

Sebzeler: Kabak, bamya, domates, salatalık, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, taze fasulye, mısır, kırmızı salçalık biber.

Meyveler: Kayısı, kavun, kırmızı erik, şeftali, vişne, böğürtlen, karpuz, incir, mürdüm eriği, üzüm.

Tam zamanında: Mürdüm eriği, üzüm, bamya, dut, iç bakla.

Yakında tezgahta olacak: Ceviz, incir, taze fındık, mantar.

Zamanı geçti geçecek: Kiraz.

Eylül Ayı

Sebzeler: Mantar, patlıcan, mısır, pazı, biberiye, barbunya fasulyesi, kabak, dolmalık biber, kırmızı biber.

Meyveler: Mürdüm eriği, fındık, kavun, karpuz, incir, üzüm.

Tam zamanında: Ceviz, taze fındık, bamya, mantar, biberiye.

Yakında tezgahta olacak: Kestane, pırasa, nar, karnabahar, ayva.

Zamanı geçti geçecek: Domates, bamya, börülce, karpuz.

Ekim Ayı

Sebzeler: Mantar, fındık, ceviz, ıspanak, havuç, yer elması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar.

Meyveler: Armut, ceviz, üzüm, elma, greyfurt, mandalina, muz.

Tam zamanında: Armut, pırasa, karnabahar, nar, yer elması.

Yakında tezgahta olacak: Elma, kereviz, ıspanak, lahana, mandalina.

Zamanı geçti geçecek: Kabak, biber, incir, patlıcan, üzüm.

Kasım Ayı

Sebzeler: Lahana, kereviz, pırasa, yer elması, havuç, ıspanak, karnabahar, pazı.

Meyveler: Ceviz, kestane, üzüm, elma, muz, mandalina, nar, armut, kivi, greyfurt.

Tam zamanında: Lahana, portakal, mandalina, ayva.

Yakında tezgahta olacak: Balkabağı.

Zamanı geçti geçecek: Fındık turpu.

Aralık Ayı

Sebzeler: Balkabağı, lahana, yer elması, pırasa, Brüksel lahanası, karnabahar, ıspanak, kereviz, havuç, pazı, karalahana.

Meyveler: Elma, mandalina, portakal, nar, armut, muz, kivi, kestane, greyfurt, ayva.

Tam zamanında: Kestane, balkabağı, kivi, karalahana.

Yakında tezgahta olacak: Pazı, pırasa, kereviz.

Zamanı geçti geçecek: Armut, roka.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.