Hangi ayda hangi balıklar tüketilmeli?

İklimsel özelliğin değişmesiyle farklı minerale, farklı vitamine sahip olan balıklar tüketilmelidir. Kış mevsiminin dışında hamsi ve palamut tüketmek, yaz aylarında lüfer ve kefal tüketmek mevsiminde tüketmek kadar sağlığınıza katkı sağlamayacaktır. Sizler için hangi ayda hangi balığı tüketmeniz gerektiğini derledik...



Balık, vitamin, mineral bakımından çok zengin bir gıdadır. Ayrıca beynimizin kullandığı omega yağ asitlerince çok zengindir. Balıkları mevsiminde tüketerek vücuda yararlarından daha iyi bir şekilde faydalanmanız mümkündür.

Balık etinin besin değeri nedir?

Balık eti, folik asit, fosfor, kalsiyum, iyot ve selenyum gibi minerallerden zengindir. B grubu vitaminlerden tiamin(B1), niasin (B3), pridoksin (B6), B12 ve yağda eriyen vitaminlerden A ve D'nin iyi kaynakları olduğu kabul edilir. Balık eti iyi bir protein kaynağıdır.

Peki hangi ayda hangi balıklar soframızda olmalı?

Ocak Ayı

Uskumru, lüfer, palamut ve istavrit, çinekop, tekir, kefal, kırlangıç ocak ayında lezzetle tüketilebilir.

Şubat Ayı

Kalkan, tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, levrek şubat ayında lezzetle tüketilebilir.

Mart Ayı

Gümüş, izmarit, mezgit , kalkan, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın mart ayında lezzetle tüketilebilir.

Nisan Ayı

Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, barbun, levrek, kefal, kaya balığı nisan ayında lezzetle tüketilebilir.

Mayıs Ayı

Gümüş, izmarit, mercan, mersin, mezgit, levrek, kaya balığı mayıs ayında lezzetle tüketilebilir.

Haziran Ayı

Mercan, akya, kaya balığı, mersin, orkinos, orfoz, sardalya mayıs ayında lezzetle tüketilebilir.

Temmuz Ayı

Sardalya, çinekop, sarıağız, akya, orkinos, kaya balığı, trança, sinarit, istavrit temmuz ayında lezzetle tüketilebilir.

Ağustos Ayı

Çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos, sarıkanat, istavrit ağustos ayında lezzetle tüketilebilir.

Eylül Ayı

Kılıç, sardalya, lüfer, kolyoz, izmarit, barbun, çinekop, çipura, uskumru, kılıç, ve kırlangıç eylül ayında lezzetle tüketilebilir.

Ekim Ayı

Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça ekim ayında lezzetle tüketilebilir.

Kasım Ayı

Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın kasım ayında lezzetle tüketilebilir.

Aralık Ayı

Uskumru, lüfer, palamut, torik, tekir, hamsi aralık ayında lezzetle tüketilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.