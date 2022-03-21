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Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin bebeklerinin ismi açıklandı mı? İsmini ne koydular?

5 yıl önce ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncular Hande Soral ve İsmail Demirci anne baba olmak için gün sayıyor. Ünlü çift, bebeklerine verecekleri ismi açıkladı.

1 Saat Önce
2022-03-21 14:39:03
Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin bebeklerinin ismi açıklandı mı? İsmini ne koydular?

Oyuncu Hande Soral (34) ile İsmail Demirci (37) 2017 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu bir birliktelik yaşayan çift, şu sıralar "bebek" sevincini yaşıyor. Hamileliğinde 30. haftayı geride bırakan ve heyecanı gün geçtikçe artan Hande Soral, eşiyle beraber objektif karşısına geçti. Bir hayli neşeli oldukları görülen çift, yeni fotoğraflarını Instagram hesaplarından yayınladı. İkili, bu paylaşımlarla bebeklerinin ismini de açıkladı.

Erkek bebek bekleyen Hande Soral ile İsmail Demirci, yayınladıkları gönderilerle çocuklarına 'Ali' adını vereceklerini duyurdu.

Öte yandan mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini söyleyen Soral, "Boğa erkeği olacak..." şeklinde konuşmuştu.

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