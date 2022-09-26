Hande Macit kimdir? Hande Macit Prenses mi oldu? Hande Macit nereli, kaç yaşında ve kiminle evlendi? Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Hande Macit peri masallarını aratmayacak bir hayat hikayesi ile son zamanların en çok merak edilen kişisi oldu. Hande Macit Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenerek düşes oldu. Düğün merasiminin ardından Hande Macit'in kim olduğu soruları internette sıkça sorulmaya başlandı. İşte Hande Macit'in hayatı ve biyografisi...

Hande Macit kimdir? Hande Macit Prenses mi oldu? Hande Macit nereli, kaç yaşında ve kiminle evlendi? Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Hande Macit peri masallarını aratmayacak bir hayat hikayesi ile son zamanların en çok merak edilen kişisi oldu. Hande Macit Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenerek düşes oldu. Düğün merasiminin ardından Hande Macit'in kim olduğu soruları internette sıkça sorulmaya başlandı. İşte Hande Macit'in hayatı ve biyografisi...

Mersinli Hande Macit'in hayatı filmleri aratmayacak şekilde gelişti. Mersin'de dünyaya gelen Hande Macit 12 yıl önce üniversite eğitimi için gittiği Hollanda'da tanıştığı genç ile hayatını birleştirme kararı aldı. Hande Macit'in evleneceği kişi ise Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander olduğu öğrenildi. Hande Macit geçtiğimiz gün görkemli bir törenle Georg Alexander ile evlenerek 'düşes' unvanını aldı.

Hande Macit kimdir?

Hande Macit Mersin'in Tarsus ilçesinde dünuyaya geldi. 1993 doğumlu olan Hande Macit Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için yurt dışına gitmeye karar verdi. 12 yıl önce Hollanda'ya giden Hande Macit Rotterdam kentinde eğitim alan Macit, bir barda Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile tanıştı. Hande Macit peri masallarını aratmaaycak bir nikah töreni ile Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander Mecklenburg ile dünya evine girdi. Hande Macit evliliğin ardından düşes ünvanı aldı. Mutlu olduğunu açıklayan Macit, "Hayatımda çok büyük bir değişim olmadı" diyerek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Hande Macit nereli, kaç yaşında ve kiminle evlendi?

Hande Macit Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile bir süredir devam eden ilişkilerini evlilik ile taçlandırmaya kararar verdi.

17 Haziran'da evlenen çift için dukalık töreni 17 Eylül'de yapıldı. Çiftin Neustrelitz Kilisesi'nde yapılan nikâh törenine yaklaşık 500 davetli katıldı. Neustrelitz'de 1914'ten beri bir dukalık düğünü yapılmadığı belirtilirken, 108 yıl aradan sonra gerçekleşen bu seremonide, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth için bir dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.

Düşes nedir?

Dük (erkek) veya Düşes (kadın), geleneksel olarak monarşi ile yönetilen Avrupa ülkelerinde imparator, kral ve prensten sonra gelen bir soyluluk ve egemenlik unvanıdır. Dükalıklar yani düklerin yönettiği devletler genellikle imparatorluk veya krallıklara bağlı yarı bağımsız eyaletlerdir. Dük unvanı babadan oğula geçer. Dükler Krallık yönetiminde çoğu zaman etkili olmuştur. Hanedanlık bağları ve akrabalıklar sayesinde kral veya imparator düklerle beraber karar alırdı.

Bununla birlikte, bağımsız devlet olan dükalıklar da vardır. Örnek olarak Lüksemburg Büyük Dukalığı belirtilebilir.

Fransızca duc ve daha öncesinde Latince dux (lider) kökünden gelmektedir. Roma İmparatorluğu'nda askeri bir rütbe olarak kullanılmıştır. Zamanla soyluluk unvanı hâline gelmiş ve çok geniş bir coğrafyada yaygın olarak kullanılmıştır. .