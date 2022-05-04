Hande Karacasu kimdir? Hande Karacasu neden gözaltına alındı? Hande Karacasu serbest bırakıldı mı? Sosyal medyadan yayınladığı bir video sonrası gözaltına alınan Hande Karacasu'nun kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. 'Sessiz İstila' videosuyla tepki çeken gazeteci Hande Karacasu gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. İletişimci ve gazeteci kimliği olduğu öğrenilen Hande Karacasu'nun kim olduğuna dair çok fazla detay bulunmuyor.

Hande Karacasu kimdir? Hande Karacasu neden gözaltına alındı? Hande Karacasu serbest bırakıldı mı? Sosyal medyadan yayınladığı bir video sonrası gözaltına alınan Hande Karacasu'nun kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. 'Sessiz İstila' videosuyla tepki çeken gazeteci Hande Karacasu gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. İletişimci ve gazeteci kimliği olduğu öğrenilen Hande Karacasu'nun kim olduğuna dair çok fazla detay bulunmuyor.

Sosyal medyada yayınlanan 'Sessiz İstila' videosu ile tepkileri üzerine çeken Hande Karacasu'nun gözaltına alındığı açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, film ile ilgili “İçeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da; ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır” açıklamasını yaptı.

Hande Karacasu kimdir?

Hande Karacasu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Hande Karacasu spiker ve siyasal iletişimci olduğu biliniyor. Hande Karacasu hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.

Sosyal medya hesabı üzeinden açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu videoyu kendisinin sipariş verdiğini iddia etti. Özdağ açıklamasında şunlar kaydetti: 'H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir.Yapım masraflarını ben karşıladım.Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi.Suriyeliler “halk” değil. Misafir.Kin/düşmanlık yok.'

Hande Karacasu serbest bırakıldı mı?

Hande Karacasu emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.