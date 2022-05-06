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TIMETURK / GENEL / Hande Fırat kiminle evli? Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar kimdir?

Hande Fırat kiminle evli? Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar kimdir?

Hande Fırat kiminle evli? Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar kimdir? Ümit Özdağ sosyal medya üzerinden Hande Fırat'a “Eşiniz Suriye’de ne iş yapıyor?” sorusunu yöneltti. Ümit Özdağ'ın sorusu ile Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

3 Gün Önce
2022-05-06 19:45:09
Hande Fırat kiminle evli? Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar kimdir?

Hande Fırat kiminle evli? Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar kimdir? Ümit Özdağ sosyal medya üzerinden Hande Fırat'a “Eşiniz Suriye'de ne iş yapıyor?” sorusunu yöneltti. Ümit Özdağ'ın sorusu ile Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabı üzerinden Hande Fırat ile ilgili twit attı. CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalara yer verildi. Programa tepki gösteren Ümit Özdağ sosyal medya hesabı üzerinnden yaptığı paylaşımda “CNN Türk tv'de çok demokratik bir tartışma yapılıyor yine. Konu Zafer Partisi ve Ümit Özdağ. Hodri meydan. Beni çağırın. Siz sorun ben cevaplayayım” dedi. Özdağ ayırıca Hande Fırat'a “Eşiniz Suriye'de ne iş yapıyor?” sorusunu yöneltti

Hande Fırat kiminle evli?

Ünlü gazeteci Hande Fırat iş insanı Murat Özvardar ile evlidir.

Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar kimdir?

Murat Özvardar, 1 Ocak 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir. Murat Özvardar aslen Aydınlıdır.

1952 yılında Manisa'da kurulan Özvardar şirketlerinin başında olan Murat Özvardar ünlü bir iş adamıdır.

Beyaz eşya, inşaat, mobilya, otomotiv ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermekte olan şirketin başında olan Murat Özvardar ile gazeteci Hande Fırat evlidir.

Murat Özvardar 2017 yılında televizyon dünyasının ünlü gazetecilerinden Hande Fırat ile evlenmiştir.

İş adamı Murat Özvardar yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan bir isim.

Murat Özvardar Türkiye Yüzme Federasyonu Senkronize Yüzme Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Hande Fırat ise FETÖ tarafından yapılan kanlı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı Facetime görüşmesi ile hafızalara kazınmıştı.

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