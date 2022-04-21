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TIMETURK / GENEL / Hande Ertekin kimdir? Hakan Peker'in sevgilisi Hande Ertekin kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Hande Ertekin kimdir? Hakan Peker'in sevgilisi Hande Ertekin kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Hande Ertekin kimdir? Hakan Peker'in sevgilisi Hande Ertekin kaç yaşında, ne iş yapıyor? Türk Pop müziğinin yaşlanmayan efsanelerinden Hakan Peker ile samimi şekilde görüntülenen Hande Ertekin'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Hakan Peker'den 19 yaş küçük olan Hande Ertekin televizyon dünyasında uzun süre farklı pozisyonlarda görev aldı. Televizyon kanallarında üst düzey yöneticilik yapan Hande Ertekin aynı zamanda roman yazarıdır. 3 kitabı bulunan Hande Ertekin 42 yaşındadır. İşte Hakan Peker'in sevgilisi Hande Ertekin hayatı ve biyografisi...

2 Saat Önce
2022-04-21 11:03:25
Hande Ertekin kimdir? Hakan Peker'in sevgilisi Hande Ertekin kaç yaşında, ne iş yapıyor?

90'lı yıllara şarkıları ile damgasını vuran pop müziğinin efsane isimlerinden Hakan Peker ile bir kadının alışveriş merkezinde sarmaş dolaş görüntülenmesi magazin gündemine oturmuştu. Hakan Peker'in yanındaki ismin Hande Ertekin olduğu öğrenildi. Hande Ertekin'in kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başkandı. İşte Hakan Peker'in sevgilisi Hande Ertekin'in hayatı...

Hande Ertekin kimdir?

Hande Ertekin 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

2000 yılında Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünü tamamlayan Hande Ertekin, televizyon sektöründe uzun süre değişik pozisyonlarda görev yaptı.

Hande Ertekin televizyon dünyası tarafından yakından taınıyor. Üst düzey yöneticilik yapan Hande Ertekin pek çok ulusal kanalda görev aldı.

Televizyon haberciliğinde duayen isimlerin yönetmenliğini yapan Hande Ertekin, televizyon kanallarında genel yayın yönetmenliği de yapmıştır.

ATV Star, TV8, TGRT Haber gibi kanallarda uzun yıllar çalışan Hande Ertekin aynı zamanda bir roman yazarıdır.

Hande-Ertekin-kim

Hande Ertekin'in "Zevce, Konu Aşksa ve Altıncı göz" adında 3 romanı bulunuyor.

Hande Ertekin şu sıralar pop müziğinin efsane isimlerinden Hakan Peker ile birliktelik yaşıyor.

Hakan Peker ile Hande Ertekin geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Hakan Peker ile Hande Ertekin'in birlikteliğinin ne zaman başladığına dair ise açıklama yapılmadı.

Hakan peker 2018 yılında 6 yıllık eşi Arzu Öztoprak'tan boşanmıştı. 61 yaşındaki ünlü sanatçı uzun süredir yalnızdı.

Hakan Peker'in sevgilisi Hande Ertekin kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Hande Ertekin 2022 itibari ile 42 yaşındadır. Hande Ertekin şu sıralar yazarlıkla meşgul. 3 romanını piyasaya çıkaran Hande Ertekin yeni kitapları için çalışmalarını sürdürüyor. .

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