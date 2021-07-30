Hande Baladın kimdir? Hande Baladın nereli kaç yaşında? Hande Baladın boyu kaç? Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Türk Kadım Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın gösterdiği üstün performans ile takımına büyük katkı sağlıyor. İşte Kadın Milli Voleybol Takmı'nda 7 numaralı formayı giyen Hande Baladın'ın hayatı ve biyografisi...

Hande Baladın kimdir? Hande Baladın nereli kaç yaşında? Hande Baladın boyu kaç? Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Türk Kadım Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın gösterdiği üstün performans ile takımına büyük katkı sağlıyor. İşte Kadın Milli Voleybol Takmı'nda 7 numaralı formayı giyen Hande Baladın'ın hayatı ve biyografisi...

Türk Milli Vaoleybol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının ilk maçında Çin'i yenerek iyi bir başlangıç yapmıştı. Ardından İtalya ve ABD yenilgileri ile darbe alan Türk Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Hande Baladın gösterdiği performans ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki Hande Baladın kimdir?

Hande Baladın kimdir?

Hande Baladın, 1 Eylül 1997'te dünyaya geldi. Hande Baladın Kütahya'da doğmuştur.

Hande Baladın'ın voleybol tutkusu çocukluktan başladı. Baladın Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.

Hande Baladın 1.90 boyu ile smaçör olarak görev yapıyor.

Hande Baladın 24 yaşındadır.

Hande Baladın voleybola orta oyuncu olarak yola çıktı, ardından smaçör mevkiinde devam etti.

Baladın A Milli Voleybol Takımı'nda da forma giyiyiyor.

Baladın, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım'a yükseldi.

2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı.

2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü.

Hande Baladın Tokyo 2020'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Hande Baladın İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde eğitim görmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.