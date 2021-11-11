Hamurunuz bir türlü kabarmıyorsa...

Un, maya, su, tuz, şeker... Hamur hazırlamak aslında çok kolay. Fakat bazen büyük bir özenle hazırladığımız hamur bir türlü kabarmıyor. Bu işin bir çözümü var mı? Hamur ziyan mı olacak? Sizler için araştırdık...



Kahvaltıya mis gibi poğaça, beş çayına mis gibi bir çörek. Tarif basit; un, maya, su, tuz, şeker. Bir güzel karıştırıp yoğuruyor ve mayalanmaya bırakıyoruz. Fakat bazen ne yaparsak yapalım hamurumuz kabarmıyor, istediğimiz gibi olmuyor. Böyle durumlarda hamuru birçok kişi çöpe atıp ziyan ediyor. Fakat kabarmayan hamuru kurtarmanın bazı yolları var.

Hamur neden kabarmıyor?

Hamurun kabarmamasının en büyük sebebi malzemelerin gerekli ısıda kullanılmamasıdır. Tariflerde genellikle belirtilmiyor, daha önce de bir deneyimimiz yoksa bu noktayı genellikle es geçiyoruz. Hamur hazırlarken kullanacağımız süt ve su gibi malzemeler ne aşırı soğuk ne de aşırı sıcak olmalıdır. Çünkü böyle durumlarda mayanın yapısı bozulur. Bu yüzden de hamur kabarmaz veya kabarmadan söner.

Başka bir hata da mayayı koyduktan sonra sadece şeker eklemeyip tuzu da eklemek. Mayanın aktifleşmesi için glikoza ihtiyacı vardır. Bu da şekerin içinde mevcuttur. Bu yüzden maya öncelikle şekerle aktif bir hale getirilir. Eğer tuzu da bu aşamada eklerseniz mayanın yapısını bozup hamurun kabarmasını engellemiş olursunuz.

Hava çok soğuk veya çok sıcak olursa bu da hamurun kabarmasını önler, kabarsa da piştiği zaman güzel bir sonuç alamamanıza neden olur.

Tarifte belirtilenden daha fazla miktarda maya kullanmak, hamurun tariftekinden daha cıvık veya daha sert hazırlanmasını da hamurdan beklediğiniz sonucu alamamanıza neden olur. Bu yüzden hamur hazırlarken tüm bu noktalara dikkat etmeniz gerekir.

Hamur kabarmazsa ne yapmak gerekir?

Eğer tüm noktalara dikkat ettiğiniz halde hamurunuz yine de kabarmadıysa odanızın sıcaklığı yeterli değildir. Bu durum genellikle soğuk kış aylarında olur. Böyle bir durumla karşılaştığınızda fırınınızı elli derecede on beş dakika boyunca ısıtın. Daha sonra fırını kapatın ve ısıya dayanıklı bir kaba koyduğunuz hamurunuzu üzerini örterek fırında bekletin. Bu süreçte fırının kapağını açarsanız sıcaklık azalacağı için hamurunuz kabarmaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.