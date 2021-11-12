Hamur işlerinde tereyağı mı margarin mi kullanılmalı?

Tereyağını yüzlerce yıldır kullanıyoruz. Margarinse çok daha yakın zamanlarda mutfağımıza girmiş tereyağına göre daha ekonomik bir seçenek. Birçok insan tereyağının ekonomik olmaması, kokması ve hayvansal bir yağ olması yüzünden margarine yöneliyor. Peki hamur işlerinde tereyağı mı yoksa margarin mi tercih edilmeli? İkisinin arasında ne gibi bir fark var? Sizler için araştırdık, buyurun haberimize...



Tereyağı hayvansal bir gıdadır. Ham maddesi süttür. İçerisinde süt yağı, su, süt şekeri, mineraller, kolesterin, suda çözülmüş vitaminler, protein, asitler, aromalar ve proteinler bulunur. Margarin ise tereyağına alternatif olarak üretilmiştir. Bitkisel yağlardan doğal veya kimyasal olarak elde edilir. İlk kez 1869 senesinde III. Napolyon'un isteği üzerine kimyager Hippolyte Mège-Mouriès tarafından üretilmiştir.

Tereyağı ve margarin arasında ne gibi bir fark vardır?

Tereyağı süt kaymağının çırpılıp, yoğunlaşması sonucunda elde edilir. Dolayısıyla hayvansal bir gıdadır. Tereyağının içerisinde doymuş yağ oranı oldukça yüksektir. A, D ve E vitaminlerini de içerisinde barındırır.. Tereyağı evde de yapılabilen bir üründür. Margarin ise evde yapılamaz. İçinde birçok bileşen vardır ve sanayileşmiş bir üründür, ayrıca bitkisel temellidir. Bu tereyağı ile arasındaki en büyük farktır. Bitkisel temelli olduğu için margarin tereyağına göre daha az maliyetli ve dolayısıyla daha ekonomiktir.

Margarin veya tereyağı kullanımı hamur işinde ne gibi farklılık oluşturur?

Kekler ve kurabiyelerde sıklıkla tereyağı veya margarin kullanılır. Kek yapımında tereyağı kullanıldığında daha yoğun bir aromaya sahip olur, daha tok bir kıvamda olur. Fakat tadı ağırlaşır. İç dokuları da kurabiye gibi kolay dağılabilir.

Kek yapımında margarin kullanıldığında ise daha ağır bir kokusu olur fakat kıyır kıyırdır. Tereyağına kıyasla daha hafif bir tattadır. Tereyağına nazaran margarinle yaptığınız kek daha geç bayatlar. Margarin kullanıldığında, tereyağı kadar hızlı bir şekilde diğer malzemelerle özdeşleşmez ve tatlarının daha fazla ön plana geçmesini tereyağı kadar sağlayamaz.

Margarin kullanarak kurabiye yaptığınızda daha tok kıvamlı olur. Fakat yumuşak kıvamda bir kurabiye isterseniz mutlaka tereyağı kullanmalısınız. Ayrıca margarin içeriğindeki fazla su oranıyla çok daha dayanıklı hamur elde etmenizi sağlar. Tereyağıyla yapılan hamurlar daha kırılgan bir yapıda olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.