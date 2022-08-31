Hamsi çıktı mı? Hamsi, palamut fiyatı ne kadar 2022? 1 kilo hamsi kaç lira? Pazarda, markette, halde balık hamsi, istavrit ne kadar? Aylardır devam eden balık avı yasağı 2022 yılında 1 Eylül itibari ile sona eriyor. Balıkçılar denizlere açılırken vatandaşlar da artan hayat pahalılığı sonrası market ve pazarlarda balık fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İlk olarak palamut avına çıkacak olan balıkçılar daha sonra hamsi ve istavrit avına çıkacak. Peki hamsi, istavrit ve palamut çıktı mı, fiyatı ne kadar?

Tüm yurtta devam eden balık avı yasağı 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren sona eriyor. Balıkçılar bu gece denize açılacak ve av sezonunu açacak. Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz'de balık avına açılacak olan denizciler ellerinin bol dönmeyi umuyor. Balıkçılar ilk olarak ‘Vira Bismillah' diyerek sezona palamut avı ile başlayacaklar.

Hamsi çıktı mı?

Karadaniz'den hamsi çıkması için henüz erken havaların biraz daha soğuması ile hamsi avının yoğunluk kazanması bekeniyor. Taze Karadeniz hamsisinin tezgahlarda yerini alması için bir süre daha bekleyeceğiz.

Hamsi, palamut fiyatı ne kadar 2022

Balık fiyatlarını denizleden çıkan balığın bolluğuna bağlı. Denizlerden ne kadar çok balık çıkarsa fiyatlar da o kadar düşük oluyor. Geçtiğimiz senelerde palamut kıtlığı yaşanmıştı ve palamutun fiyatı el yakıyordu. Hamsi ise 15 TL civarından satılıyordu. Hayat pahalılığı ve maliyetlerin artması ile hamsi ve palamut fiyatlarının da bu sene artması bekleniyor.

1 kilo hamsi kaç lira?

2022 yılında hamsinin en bol olduğu zamanlarda hamsinin kilosu 15 TL'den satılıyordu. Pazarlarda bu sene hamsi fiyatlarının da yükselmesi muhtemel. Ancak hamsinin kilo satış fiyatı henüz belli olmadı.

Hamsi nedir?

Hamsi adı arkaik Kolh dili kökenlidir ve "Küçük Sivri Balık" anlamındadır.

Hamsi, subtropikal iklim denizlerinde 400 metre derinliğe kadar olan alanda yaşayan oseanodrom bir tuzlu su balığıdır. En iyi uyum sağladığı su sıcaklığının 21 °C olduğu kabul edilmektedir. En çok Karadeniz, Azov Denizi, Marmara Denizi ve Akdeniz'de yaşamaktadır. Süveyş Kanalı, Süveyş Körfezi, Norveç ile Londra arasındaki Avrupa kıyıları, Güney Afrika'da az sayıda bulunur. Estonya ve Saint Helena adasında da görüldüğü kaydedilmiştir

Vücut, ip şeklinde hafif yassılaşmış olup yanlarda yuvarlaktır. Alt dudak mevcut değildir, üst çene ise uzun olup, sırt rengi koyu mavi siyahımsı, alt taraf açık renklidir. Yan tarafları parlaktır. Kuyruk yüzgeci homoserk yapıdadır.

Palamut nedir?

Palamut (Sarda sarda) genellikle sıcak ve ılık denizlerde, hem açıkta hem de kıyı bölgelerinde yaşayan kemikli balık türüdür.

Oldukça büyük ve keskin dişlerle kaplı olan ağzı, torpil biçimindeki bedeninin ucundadır. Sırtlarının genellikle mavimsi rengi, yanlara doğru gidildikçe karında gümüşi beyaza dönüşür. Sırtlarından başlarına kadar siyaha yakın koyu renkte birçok şerit bulunur. Büyük sürüler oluşturarak mevsimlik uzun göçlere girişir.