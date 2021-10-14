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Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
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TIMETURK / GENEL / Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?

Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?

HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey'in istifa ettiği öğrenildi. Gündeme bomba gibi düşen istifa haberinden sonra Hamit Kocabey'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey neden istifa etti?

2 Saat Önce
2021-10-14 15:42:37
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?

HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey'in istifa ettiği öğrenildi. Gündeme bomba gibi düşen istifa haberinden sonra Hamit Kocabey'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey neden istifa etti?

Hamit Kocabey kimdir?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06.05.1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etti, aynı yıl Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığa başladı. Milliyetçi Hareket Partisinin, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonun, Türk Enerji Sendikasının, Türk Diyanet Vakıf Sendikasının, Türk Ulaşım Sendikasının danışmanlığı ve avukatlığını yaptı. Ayrıca birçok şirket ve kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yaptı.

16 Mayıs 2017 yılında Avukat/Öğretim üyeliği kontenjanından TBMM tarafından HSK üyeliğine seçildi, 26 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine ikinci kez seçildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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