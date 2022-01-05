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TIMETURK / GENEL / Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?

Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?

Halk arasında emziren kadınların hamile kalamayacağı yönünde yaygın bir inanış var. Fakat araştırmalar, kadınların doğum yaptıktan sonraki ilk altı ayda %2 oranında tekrar hamile kalma olasılığı olduğunu gösteriyor. Peki hamile bir annenin bebeğini emzirmesi doğru mu? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...

30 Dakika Önce
2022-01-05 16:53:55
Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?


Emzirme sürecinde hamile kalan anneler, her iki çocuğu için de endişeleniyor. "Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?" ve "Çocuğumu sütten kesmeli miyim?" gibi sorular annelerin kafasını karıştırıyor.

Gebeyken emzirmeye devam edilir mi?

Emzirme döneminde hamile kalan kadınların çoğu, karnındaki bebeğe zarar vermekten korktuğu için emzirme dönemini sonlandırması gerektiğine inanıyor. Emzirme esnasında salgılanan oksitosin hormonunun doğum sürecini başlatmada etkili olması da bu korkunun temel sebebi oluyor.

2009 senesinde Japonya'da ve 2012 senesinde İran'da yapılan araştırmalar, hamilelik sürecinde emzirmenin düşük ve erken doğumu tetiklediği yönündeki inanışların asılsız olduğunu gösteriyor. Yapılan araştırmalar, riskli bir hamilelik geçirilmediği taktirde, hamilelik süresinde emziren ve sıradan bir hamilelik dönemi geçiren kadınların aynı oranlarda düşük ve erken doğum tehlikesi yaşadığını gözler önüne seriyor.

Halk arasında oldukça yaygın olan hamile kalan kadının sütünün kalitesinin düştüğü, bebek için zehirli olabileceği inanışı yanlıştır. Hamileliğin ikinci ve üçüncü ayına girildiğinde süt salgılarında azalma olması normaldir, anne ve bebeklerin sağlığı için bu dönemin doktor gözetiminde geçirilmesi önerilir.

Uluslararası emzirme kuruluşu Le Leche League ve anne sütü, emzirme konusunda araştırma yapan uzmanlar, bebeğe iki yaşına kadar anne sütü verilmesi gerektiğini savunuyor. Tekrar hamile kalındığı için emzirmenin sonlandırılması emen bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

Yetersiz ve sağlıksız beslenme anneye de bebeklere de büyük zarar veriyor. Annenin besin değeri yüksek gıdalarla beslenmesi, kalori alımını belirli ölçüde arttırması, bol su tüketmesi ve bazı durumlarda çinko ve demir takviyeleri kullanması öneriliyor. Hamilelik sırasında annenin kilo artışının takip edilmesi, doktorunun görüşleri doğrultusunda beslenmesini düzenlemesi ve gerekli durumlarda beslenme uzmanından tavsiye alması sağlıklı bir hamilelik ve emzirme süreci geçirmesini garanti altına alacaktır.

Zor bir gebelik süreci geçiriyorsanız, emzirmek için doktorunuzdan onay almanız ve her aşamada doktorunuzla işbirliği içinde olmanız gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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