Hamilelikte neden mide yanar?

Hamilelikte birçok kadın mide yanması şikayeti yaşar. Sık rastlanan bu rahatsızlığı birçok kadın ilk kez hamileyken tecrübe eder. Hamilelikte yaşanan mide yanması zararsızdır fakat anne adayının günlük hayatını oldukça olumsuz etkiler. Peki mide yanması neden olur? Bebeğin saçının çıkması mı anne adayının midesini yakar? Mide yanmasına ne iyi gelir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik, buyurun haberimize...



Hamilelik yaklaşık 40 hafta süren oldukça zorlu ve özel bir dönemdir. Anne adayları bu dönem içerisinde birçok sağlık problemi yaşayabilir. Bunlardan biri de mide yanmasıdır. Mide yanması gebelikte oldukça sık rastlanan bir durumdur ve zararsızdır. Fakat anne adayının mide yanması yüzünden hayat kalitesi oldukça düşer.

Hamilelikte anne adayları neden mide yanması yaşar?

Mide yanmasına asit reflüsü de denir. Mide yanması durumunda anne adayında göğüs kemiğinin altından genize kadar olan bölgede yakıcı tarzda rahatsız bir his vardır. Hamilelikte mide yanması hamileliğin vücutta yaptığı hormonal ve fizyolojik değişiklikler yüzünden olmaktadır. Birçok kadın ilk kez hamilelikte mide yanması durumunu tecrübe eder.

Annelik hormonu olan progesteron hamilelikte yükselir. Progesteron hormonu da mide yanmasının sorumlularındandır. Rahimdeki düz kaslar progesteron hormonu yüzünden gevşer ve bu da mide ile yemek borumuz arasında bulunan kapakçığın gevşemesine sebep olur. Bu da mide asidinin yukarı kaçmasına ve rahatsız edici bir yanma duyusuna sebep olur.

Hamilelikte yaşanan mide yanması nasıl önlenir?

Hamilelikteki çeşitli sebeplere bağlı olarak yaşanan mide yanmalarının önüne geçmek için yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmeniz gerekir. Kahve, çikolata, asitli içecekler, asitli gıdalar (limon, sirke, hardal, domates gibi), işlenmiş etler (sosis, sucuk gibi), baharatlı yiyecekler, kızartmalar ve yağlı gıdalar mideyi yakabilir. Bu yüzden bu besinlerden olabildiğince uzak durmalısınız. Ayrıca bir oturuşta çok fazla yemek yememeli, öğün sayısını artırmalısınız. Yemek ile birlikte fazla sıvı tüketmek de mide yanmasına sebep olabilir. Ayrıca yemeklerden sonra sakız da çiğnememelisiniz. Yatmadan iki üç saat önce yemek yemeyi kesmelisiniz.

Gebelik döneminde mide yanmasına ne iyi gelir?

Bir bardak ılık süt içmek ve lifli gıdalar tüketmek mide yanmanızı büyük ölçüde rahatlatacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.