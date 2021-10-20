Hamilelikte iyot eksikliği bebeğin zekasını etkiliyor

Hamile kadınlarda iyot düzeyi düşükse anne karnındaki bebeğin de iyot düzeyi düşük oluyor. Bu da bebeğin zeka seviyesini olumsuz etkiliyor. Gelin hamilelikte iyot eksikliği konusuna daha yakından bakalım...

İyot insan vücudu için çok önemli bir elementtir. İyot vücutta tiroid hormonlarının yapımında görev alır. Eksikliğinde de ciddi problemler yaşanabilir. Hamilelikte kadınlarda tiroid hormonlarının yapımı artar. Bu yüzden de iyot ihtiyacı artışa geçer.

Hamilelikten önce tiroidlerinde sorun yaşamayan kadınlarda bile tiroid problemleri görülebilir. Hatta bu problemler gebelik sonrasında da devam edebilir.

İyot elementi hamilelikte bebeğin beyin ve sinir sisteminin gelişmesini sağlar. İyot eksikliğinde ise bebekte zeka geriliği ve beyin hasarı oluşabilir. Hamilelikte görülen iyot eksikliği ayrıca düşüğe, gebelik zehirlenmesine, doğum sonrası kanamaya, erken doğuma ve anne karnında bebek ölümüne neden olabilir.

Anneler bebeklerinin IQ seviyelerinin yüksek olmasını istiyorsa iyotlu tuz kullanmaya dikkat etmelidir.

Hamilelikte kadınlar ne kadar iyota ihtiyaç duyar?

Hamilelikte iyotlu tuza ek olarak 100-200 µg/gün iyot desteği, hamile kadın için, fetus ve yeni doğanın sağlıklı gelişimi için oldukça gereklidir. Hamilelerde 220 mikrogram/gün, emziren kadınlarda ise 290 mikrogram/gün'dür.

Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) günlük iyot ihtiyacı yaşamın ilk senesinde 50 mikrogram/gün, 1-7 yaş arası günlük 90 mikrogram, 7-12 yaş arası günlük 120 mikrogram, 12 yaş sonrası ve yetişkinlerde günlük 150 mikrogram, hamilelerde ise günlük 200 mikrogramdır.

Vücuttaki iyot miktarı nasıl belirlenir?

İyot vücuttan idrarla atılır. İdrar tahlilinde vücuttan atılan iyot miktarı belirlenir.

İyot vücudumuzda ne işe yarar?

İyot elementi vücudumuzda kemik gelişiminde, beyin ve sinir sistemi gelişiminde, bazal metabolizma hızının ayarlanmasında, vücut ısısının sürmesi için gerekli hormonların yapımında görev alır.

İyot ayrıca vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar, bağışıklığı güçlendirip vücudu hastalıklardan korur. Cilt, saç ve tırnak sağlığında, üreme sistemi sağlığında, memede fibrokist oluşumundan vücudu korumada ve kanserden korunmada önemli bir göreve sahiptir.

İyot elementi hangi besinlerde bulunur?

İyot elementi deniz ürünlerinde, deniz yosunlarında, et, süt, yumurtada, yeşik yapraklı sebzelerde, iyotlu tuzda bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.