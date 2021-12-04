Hamilelik lekelerine ışgın otu çözüm oluyor

Işgın otu kuzukulağıgiller familyasındandır. 1000 – 4000 m arası yüksekliklerde yetişen bu ot, mayıs, haziran aylarında beyaz çiçek açar. Peki ışgın otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Işgın otu nasıl tüketilir? Sizler için ışgın otunu araştırdık...



Kuzukulağıgiller familyasından olan ışgın otu çok bilinmeyen bir ottur. Işgın ya da ışkın adıyla anılır. 1000 – 4000 metre arası yüksekliklerde yetişir ve mayıs, haziran gibi sarımsı beyaz renkte çiçekler açar. Bilimsel adı "Reun Ribes"tır. Adeta doğal bir ilaç olan ışgın otu vücudumuza sayısız faydalar sağlar. Işgın otunun ana vatanı Erzurum yöresidir.

Işgın otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Işgın otu lösemi ve kanser ile mücadelede kullanılır. Hücrelerin yenilenmesini ve gelişmesini sağlar.

İçeriğindeki kimyasal maddelerden dolayı bir tür ilaç olarak kabul edilir ve ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Işgın otu mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır. Şeker (diyabet) ve tansiyon hastaları ışgın otunu kullanmalıdır. Işgın otu afrodizyak özelliğe de sahiptir.

Işgın otu kabızlığa, astıma, nefes darlığına, soğuk algınlığına, ishale, hemoroide ve ülsere iyi gelir.

Aynı zamanda ışgın otu grip, ateşli hastalıklar, böbrek rahatsızlığı, yorgunluk, uykusuzluk, strese de iyi gelmektedir.

Kan şekerini düzene sokan ışgın, iştah açar ve dinç hissetmeye yardımcı olur.

Hamilelikten dolayı ciltte oluşan lekelere ışgın kabuklarının iç kısmını sürebilirsiniz.

Işgın otu kolesterolü düşürür ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kırışıklıkları giderir ve cildi yeniler. Ayrıca anti ageing özelliğine de sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklardan korunmasını sağlar.

Işgın otunun besin değeri nedir?

C vitamini yönünden zengin olan ışgın, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, E vitamini ve K vitaminini bol miktarda içerir.

Işgın otunu nasıl tüketmek gerekir?

Işgın otu taze olarak tüketebilir. Ekşi bir tada sahip olan ışgın otu kivinin tadını çağrıştırır. Bu oyu pişirerek de tüketebilirsiniz. Reçeli, şurubu, yemeği ve çorbası yapılabilir. Aynı zamanda omletlerinizin içerisine de katarak tüketebilirsiniz.

Işgın otu kansere iyi mi geliyor?

Sheffield Hallam Üniversitesi Biyomedikal Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Nikki Jordan-Mahy'in Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda "Araştırmalarımız sonucunda Işgının özellikle pişirildiğinde polifenol miktarı bakımından etkili hale geliyor. Bu bitkiden elde edilecek bir ilacın da kanserle mücadelede kullanılabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.