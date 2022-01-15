Hamileliğin belirli evreleri vardır. Her evresinde farklı belirtiler görülür. Bu süreçte kadınların vücudunda bazı değişikler meydana gelir. Peki hamileliğin erken işaretleri nelerdir? Gelin birlikte bu sorunun cevabını öğrenelim...



Hamileliğin evreleri vardır. Her evrede kadın farklı belirtiler görür. Kimi kadın bazı belirtileri yaşar kimi kadınlar ise yaşamaz.

Erken gebelik ne demektir?

Hormonlar vücutta bir şeylerin farklı gittiğini anlamanın en iyi yoludur. Yumurtanın döllenmesinin ardından başlayan hamilelik evresinde hormonlar bizlere birçok uyarı verir. Bu sayede hamilelikle ilgili şüpheler kuvvetlenebilir. Bu döneme "erken gebelik" denir. Erken gebelik döneminde yükselen hormonlar yüzünden her hamilelik kolay bir şekilde anlaşılmayabilir fakat yine de bu hormonlar vücutta birçok belirtiye ve işarete neden olabilir.

Gebeliğin en önemli belirtilerden bir tanesi regl döneminin gecikmesidir. Bu sayede her "Acaba hamile miyim?" sorusu kafalarda oluşmaya başlar. Fakat regl döneminin gecikmesi, hamile olduğunuzun kesin bir göstergesi değildir. Gecikmenin sebebi farklı da olabilir.

Hamileliğin erken işaretleri nelerdir?

Adet gecikmesi - Adet gecikmesi çoğu kadın için gebeliğin en önemli belirtilerinden biridir. Adetin gecikmesi gebelik şüphesini arttırır. Fakat bu gecikme, stres veya başka faktörler yüzünden de oluşmuş olabilir. Aynı zamanda her hamilelikte adet kesilmeyebilir.

Göğüslerde büyüme ve hassasiyet - Göğüslerde oluşan büyüme, ağrı ve hassasiyet gibi belirtiler erken hamilelik döneminin en önemli belirtilerindendir. Vücutta meydana gelen hormon değişimi yüzünden göğüs uçlarının etrafındaki renk koyulaşabilir, göğüsler büyür ve hassaslaşır.

Yorgunluk ve halsizlik - Erken gebelik döneminin bir diğer belirtisi de yorgun ve halsiz hissetmedir. Vücutta oluşmaya başlayan bebek metabolizma hızını arttırır ve progesteron ismi verilen hamilelik hormonunun salgılanmasına neden olur. Bu da hamile kadında yorgunluk ve halsizlik hissi oluşmasını sağlar.

Sık sık idrara çıkma - Çok fazla idrara çıkıyorsanız ve idrarınızın rengi koyu veya koyu sarı ise erken gebelik belirtilerinden birini taşıyor olabilirsiniz. Kimi kadınlarda bu durum ilk aylardan sonra biter, kimi kadınlarda ise hamileliğin sonuna kadar devam edebilir.

Mide bulantısı - Kadınlar arasında sabah bulantısı olarak isimlendirilen bu durum günün herhangi bir bölümünde olabilir. Bulantıdan kaynaklı kusma da hamilelik belirtilerinden birisidir.

Kabızlık - Vücutta bulunan hormon dengeleri değiştiği için hazımsızlığa ve kabızlığa neden olabilir.

Mide yanması - Gebeliğin erken belirtilerinden olan bu durum yatar pozisyonda daha çok hissedilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.