Hamilelere idari izin bitti mi? Hamileler 1 Temmuz'da çalışacak mı? Kamuda hamileler ne zaman iş başı yapacak?

Hamilelere idari izin bitti mi? Hamileler 1 Temmuz'da çalışacak mı? 1 Temmuz itibari ile Türkiye'de normalleşmeye geçilmiş olacak. Bir çok kısıtlama 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak. Kamuda da çalışma düzeni 1 Temmuz'da normale dönecek. Korona virüs salgını sırasında hamileler ve kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli sayılıyordu ve çalışmaları zorunlu değildi. Peki 1 Temmuz'dan sonra hamileler çalışmaya başlayacak mı? Kamuda hamileler ne zaman iş başı yapacak?

Hamilelere idari izin bitti mi? Hamileler 1 Temmuz'da çalışacak mı? 1 Temmuz itibari ile Türkiye'de normalleşmeye geçilmiş olacak. Bir çok kısıtlama 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak. Kamuda da çalışma düzeni 1 Temmuz'da normale dönecek. Korona virüs salgını sırasında hamileler ve kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli sayılıyordu ve çalışmaları zorunlu değildi. Peki 1 Temmuz'dan sonra hamileler çalışmaya başlayacak mı? Kamuda hamileler ne zaman iş başı yapacak?

Koronavirüs pandemisi patlak verdiği dönemde toplum sağlığı gözetilerek hamileler ve kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli sayılmıştı. 1 Temmuz'dan itibaren kamuda yeniden normalleşmeye gidileceği açıklanmıştı. 1 Temmuz'dan itibaren korona kısıtlamalarının nerendeyse tamamı kaldırılacak ve normalleşme süreci başlayacak. İdari izinli olan hamileler de 1 Temmuz'dan sonra çalışmaya başlayıp başlamayacaklarını araştırıyor. Peki Hamilelere idari izin bitti mi? Hamileler 1 Temmuz'da çalışacak mı?

Hamileler 1 Temmuz'da çalışacak mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirildi. Kamu çalışanları 01 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönecek. Durum böyle olunca hamileler ve kronik rahatsızlığı olanlar 1 Temmuz'da işe başlayıp başlamayacaklarını sorguluyor.

Genelge kapsamında Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecek.

Bu na göre virüsle mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı tam kapanma dönemi ve öncesinde idari izinli sayılanlar 1 Temmuz itibariyle işe başlayacak.

Hamileler ve kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli sayılıyordu

Pandemi sürecinde, 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılmıştı. Gebeliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar da idari izinli sayılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.