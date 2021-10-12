Hamileler kovid aşısı olabilir mi? Hamileler kaçıncı aydan sonra korona aşısı olabilir? Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberini güncelleyerek hamile bireyler de aşı yaptırması tavsiye edildi. Yeni güncellemeye göre ebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması tavsiye edildi.

Hamileler kovid aşısı olabilir mi? Hamileler kaçıncı aydan sonra korona aşısı olabilir? Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberini güncelleyerek hamile bireyler de aşı yaptırması tavsiye edildi. Yeni güncellemeye göre ebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması tavsiye edildi.

Sağlık Bakanlığı, Gebelerde Covid-19 Aşı Uygulanma Rehberini güncelledi.Buna göre, gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması tavsiye edildi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra corona virüs aşısının uygulanması tavsiye edildi.

Hamileler kovid aşısı olabilir mi?

Yapılan yeni güncelleme ile hamilelerin koronavirüs aşısı olması yönünde bir sakınca olmadığı belirtildi.

Daha önce "veri bulunamaktadır" deniliyordu

Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda hamilikte korona aşısı ile ilgili şu bilgiler yer alıyor: Gebelikte COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir. Emzirme döneminde de COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır.

Hamilelerde covid aşısı zararlı mı?

Koronavirüs aşısının hamilelerdeki etkisi ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından detaylı olarak incelendi. Araştırmaya göre hamilelerin Covid-19 aşısı olmasının ‘güvenilir' olduğu açıklandı. Araştırma ile Moderna veya BioNTech aşısı yapılan 35 binden fazla ABD'li kadından alınan veriler incelendi. Araştırma hamile kişiler üzerinde yapılan en büyük çalışma olurken hamileyken aşı olan kişilerin düşük, erken doğum ve diğer komplikasyon oranlarının, salgından öncesindeki hamile kadınlarla neredeyse aynı düzeyde olduğu bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.