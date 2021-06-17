Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Hamilelerde covid aşısı zararlı mı?

Türkiye korona virüs aşılama hızında son günlerde adeta atağa kalktı. Günlük aşı rekorları kıran Türkiye geniş kitleleri aşılamaya başladı. Son olarak 35 yaş üstü vatandaşlar ve SGK kaydı olan tüm çalışanların aşılanmasına başlandı. Hamileler ve çocuk yapmayı düşünenler bu süreçte aşı olup olmamayı tartışıyor. Peki kamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Hamilelerde covid aşısı zararlı mı? Çocuk yapmayı düşünenler korona aşısı olabilir mi? Hamilelerde korona aşısının bebeğe zararı var mı?

Türkiye korona virüs aşılama hızında son günlerde adeta atağa kalktı. Günlük aşı rekorları kıran Türkiye geniş kitleleri aşılamaya başladı. Son olarak 35 yaş üstü vatandaşlar ve SGK kaydı olan tüm çalışanların aşılanmasına başlandı. Hamileler ve çocuk yapmayı düşünenler bu süreçte aşı olup olmamayı tartışıyor. Peki kamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Hamilelerde covid aşısı zararlı mı? Çocuk yapmayı düşünenler korona aşısı olabilir mi? Hamilelerde korona aşısının bebeğe zararı var mı?

Koronavirüs aşıları ile ilgili vatandaşların en çok sorduğu soruların başında aşıların güvenilir olup olmadığı geliyor. Aşıların güvenilir olduğu birçok test ve uzman hekim tarafından beliritliyor. Ancak aşıların hamilelerde ve gebe kalmayı düşünenlerde kullanımı ile ilgili soru işaretleri halen devam ediyor. Hamileler aşılama sürecinin hızlandığı şu günlerde hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki hamilelikte covid aşısı zararlı mı? Emziren anneler korona aşısı olabilir mi? Sağlık Bakanlığı vatandaşların kafasındaki bu sorulara Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu ile yanıt verdi. İşte hamilelerde korona aşısı zarar mı sorusunun yanıtı...

Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?

Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda hamilikte korona aşısı ile ilgili şu bilgiler yer alıyor: Gebelikte COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir. Emzirme döneminde de COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır.

Hamilelerde covid aşısı zararlı mı?

Koronavirüs aşısının hamilelerdeki etkisi ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından detaylı olarak incelendi. Araştırmaya göre hamilelerin Covid-19 aşısı olmasının ‘güvenilir' olduğu açıklandı. Araştırma ile Moderna veya BioNTech aşısı yapılan 35 binden fazla ABD'li kadından alınan veriler incelendi. Araştırma hamile kişiler üzerinde yapılan en büyük çalışma olurken hamileyken aşı olan kişilerin düşük, erken doğum ve diğer komplikasyon oranlarının, salgından öncesindeki hamile kadınlarla neredeyse aynı düzeyde olduğu bildirildi.

Çocuk düşünenler Covid aşısı yaptırabilir mi?

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Özlem Moraloğlu Tekin hamilelik döneminde korona aşısı yaptırılıp yaptırılmayacağı tartışamalarına ilişkin şöyle konuştu: Tabi ki gebe ve emziren annelerimize aşı ile ilgili öneride bulunurken nerede çalıştıkları da çok önem arz ediyor. Özellikle riskli bölgelerde çalışanlar, bizim gibi sağlıkçı olanlar, sağlık kuruluşunda görev yapanlar veya yaşlı bakımevlerinde çalışanlar daha riskli gruptalar. Bu gruptaki gebelere ve emziren annelere aşıyı öneriyoruz. Aşının bu gruplar için elde yeterince veri olmamasına rağmen güvenli yanlarını ve olası kar zarar oranlarını anlatarak, kendi onamlarını alarak aşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Hamilelerde korona aşısının bebeğe zararı var mı?

Hamilelerde korona virüs aşısı tartışmaları tazeliğini korurken uzmanlar aşının risk faktörüne göre hamilelere de yapılabileceğini belirtiyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir Yapılan pek çok araştırma, koronavirüs (covid) aşılarının etkili ve güvenli olduğunu göstermektedir. Bu aşılar canlı koronavirüs içermez ve hamile bir kadına veya anne karnındaki doğmamış bebeğe bulaşmaz. Covid hastası olan hamile kadınların, aynı yaşta hamile olmayan kadınlara oranla yoğun bakımda tedavi altına alınma riski daha yüksektir. Covid hastası olan kadınların bebeklerini erken doğurma olasılığı, Covid hastası olmayan kadınlara göre 2-3 kat daha yüksektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.