Hamile öğretmenlere PCR testi zorunlu mu? Hamile öğretmenler idari izinli mi? Okullarda koronavirüs aşısı olmamış öğretmenlere hafta en az 2 kez PCR testi zorunluluğu getirildi. Bir çok kişi aşı hakkı olmasına rağmen aşı olmayı reddediyor. Hamile olduğu için aşı olmayan bazı öğretmenlerden de PCR testi istenip istenmeyeceği konusunda kafalarda soru işaretleri var?

Hamile öğretmenlere PCR testi zorunlu mu? Hamile öğretmenler idari izinli mi? Okullarda koronavirüs aşısı olmamış öğretmenlere hafta en az 2 kez PCR testi zorunluluğu getirildi. Bir çok kişi aşı hakkı olmasına rağmen aşı olmayı reddediyor. Hamile olduğu için aşı olmayan bazı öğretmenlerden de PCR testi istenip istenmeyeceği konusunda kafalarda soru işaretleri var?

Cumhrubaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda aşısız vatandaşlar için alınan kararları açıkladı. Erdoğan aşısızlar için PCR testi zorunluluğunun başladığını duyurdu. Erdoğan "Henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." dedi. Peki hamile öğretmenlere PCR testi zorunlu mu?

Hamile öğretmenlere PCR testi zorunlu mu?

Hamile öğretmenlerden de en az haftada 2 kez PCR testi zorunluluğu olacağı bekleniyor. PCR testi uygulaması ile koronavirüse yakalanmış kişileri erken teşhis edip bulaş riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hamile öğretmenler idari izinli sayılacak mı?

Daha önce yapılan açıklamada; ''60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izinli sayılacak.'' ifadeleri kullanılmıştı. Ancak normalleşme sürecinden sonra kamuda normal çalışma düzenine geçilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.