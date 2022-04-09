Hamidiye su damacana fiyatı 2022 | Hamidiye su zam mı geldi? Damacana fiyatı ne kadar oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Hamidiye Su ücretlerine bir zam daha geldi. İstanbul'da binlerce evin içme suyu ihtiyacını karşılayan Hamidiye damacana fiyatı 25 TL oldu. Hamidiye su geçtiğimiz ay ürünlerine yeni zam yapmıştı ve damacana fiyatı 19 TL'den 22.5 TL'ye çıkmıştı.

Hamidiye su damacana fiyatı 2022 | Hamidiye su zam mı geldi? Damacana fiyatı ne kadar oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Hamidiye Su ücretlerine bir zam daha geldi. İstanbul'da binlerce evin içme suyu ihtiyacını karşılayan Hamidiye damacana fiyatı 25 TL oldu. Hamidiye su geçtiğimiz ay ürünlerine yeni zam yapmıştı ve damacana fiyatı 19 TL'den 22.5 TL'ye çıkmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Hamidiye suya gelen zamlar vatandaşları üzüyor. Hamidiye suya son bir kaç ayda peş peşe zamlar geldi. Hamidiye su damacana fiyatı Temmuz ayında 12.5 TL'den satılıyordu. Nisan ayına girdiğimizde su fiyatlarına gelen zam vatnadaşı isyan ettirdi.

Hamidiye su damacana fiyatı 2022

Daha önce Hamidiye suya yüzde 16'lık zam yapılmıştı. Ardından yüzde 20 oranında bir zam daha gelerek Hamidiye su fiyatları 17.5 TL'ye çıktı. Ardından 18.5 TL'ye çıkan suya bir zam daha gelmiş ve 22.5 TL'ye yükselmişti. Hamidiye suya Nisan 2022'de bir zam daha yapıldı ve 19 litrelik plastik damacana su fiyatı 25 TL'ye yükseldi.

Hamidiye su zam mı geldi?

Hamidiye suya Nisan ayında bir zam daha geldi. İBB'nin iştiraki Hamidiye damacana fiyatlarına ve diğer ürünlerine zam yappıldı. Hamidiye damacana fiyatı 22.5 TL'den 25 TL'ye çıkartıldı.Suya gelen zamlardan sonra bir ailenin su masrafı katlanarak arttı. 4 kişilik bir ailenin içme suyu masrafı aylık 150 TL'ye kadar çıktı.

Peş peşe zamlar...

Temmuz ayında 12.5 TL olan 19 litrelik damacana fiyatı yüzde 16 zam yapılmıştı ve suyun fiyatı 14,5 liraya yükselmişti. Hamidiye suya daha sonra yüzde 20 zam gelmiş ve damacana su fiyatı 17.5 liraya çıkmıştı. Son olarak İBB Hamidiye damacana su fiyatı 18.5 TL oldu. Son gelen zamla birlikte ise Hamidiye damacana su fiyatı 22.50 TL seviyesine çıkmıştı. Hamidiye suya bir zam daha geldi ve damacana su fiyatı 25 TL'ye çıktı. .