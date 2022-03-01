Hamidiye damacana su ne kadar oldu? 2022 Hamiye suya zam mı geldi?

Hamidiye damacana su ne kadar oldu? Hamiye suya zam mı geldi? İBB'nin iştiraki olan Hamidiye Su'ya yeni bir zam geldi. Geçtiğimiz aylarda da Hamidiye suya zam yapılmış ve vatandaşlar büyük tepki göstermişti. İBB'den bir zam haberi daha geldi. Daha önce 17.5 TL'den satılan 19 litrelik damacana su fiyatına geçtiğimiz ay yapılan zamla birlikte 18.5 TL olmuştu. Son gelen zamla birlikte ise Hamidiye damacana su fiyatı 22.50 TL seviyesine çıktı. Damacana suya gelen bu zam aile bütçesine darbe vuracak cinsten.

Hamidiye damacana su ne kadar oldu? Hamiye suya zam mı geldi? İBB'nin iştiraki olan Hamidiye Su'ya yeni bir zam geldi. Geçtiğimiz aylarda da Hamidiye suya zam yapılmış ve vatandaşlar büyük tepki göstermişti. İBB'den bir zam haberi daha geldi. Daha önce 17.5 TL'den satılan 19 litrelik damacana su fiyatına geçtiğimiz ay yapılan zamla birlikte 18.5 TL olmuştu. Son gelen zamla birlikte ise Hamidiye damacana su fiyatı 22.50 TL seviyesine çıktı. Damacana suya gelen bu zam aile bütçesine darbe vuracak cinsten.

Hamidiye damacana su ne kadar oldu?

Hamidiye suya yeni zam geldi. İBB'nin Hamidiye su sitesine bakıldığı zaman 19 litrelik hamidiye damacana fiyatının 22 lira 40 kuruş olduğu görülüyor. Daha önce hamidiye su satış fiyatı 18.5 TL idi.

Hamiye suya zam mı geldi?

Hamidiye suya yeni zamla birlikte 4 lira artış yapıldı. Son aylarda peş peşe zam yapan Hamidiye su damacana fiyatı 22.4 lira oldu.

Hamidiye su zamları

Temmuz ayında 12.5 TL olan 19 litrelik damacana su fiyatı yüzde 16 zam yapılmıştı ve suyun fiyatı 14,5 liraya yükselmişti. Hamidiye suya daha sonra yüzde 20 zam gelmiş ve damacana su fiyatı 17.5 liraya çıkmıştı. Son olarak İBB Hamidiye damacana su fiyatı 18.5 TL olmuştu.

Hamidiye su hakkında

Hamidiye Kaynak Suları, II. Abdülhamid tarafından İstanbul'a çeşmeler aracılığıyla içme suyu dağıtımı için kurulmuş ve 1979 yılından itibaren anonim şirket olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen tesislerdir.

2005 yılından itibaren ihracata başlayan şirketin 23 ülkede distribütörleri bulunmaktadır. Bunun yanında Türk Hava Yolları ve KLM gibi önemli havayollarının da tedarikçisidir. .