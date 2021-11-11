Hambeles meyvesi varise çare oluyor

Murt adıyla da bilinen hambeles meyvesi ülkemizde Akdeniz, Ege ve Marmara'da yetişiyor. Peki hambeles meyvesi nedir? Hambeles meyvesinin vücudumuza ne gibi bir faydası var? Hambeles meyvesinin vücudumuza herhangi bir zararı var mı? Sizler için araştırdık...



Hambeles murt, hambelis, mersin gibi isimlerle de anılır. Boyu en fazla beş metreye kadar çıkan hambeles bitkisinin meyvelerinin vücudumuza birçok faydası vardır. Hambeles genel olarak Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda kendiliğinden yetişmektedir. Maki topluluğuna ait sayılan bu bitki ülkemizde de en fazla Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yetişiyor.

Hambeles bitkisinin meyveleri sarı beyaz tonlarındadır. İçi incir gibi birçok çekirdekle bezelidir. Bu meyvenin siyah ve kırmızı tonlarına da rastlanır. Aromatik, hafif buruk ama tatlı bir lezzettedir. Olgunlaşıp kahverengileşince daha tatlı olur. Aralık-ocak ayları arasında hambeles meyvesi tezgahlara çıkmaya başlar. Semt pazarlarında kuru yemişçilerde ve aktarlarda bulunabilir.

Hambeles meyvesi taze bir şekilde tüketilir. Kurutulmuşu ise çay olarak tüketilir. Ayrıca yapraklarından da çay demleyenler vardır.

Hambeles meyvesinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Hembeles meyvesi antiseptik özelliktedir. Bu sayede vücudumuzdan mikropların uzaklaşmasını sağlar. Doğal bir balgam sökücü olan hambeles damarların sağlığına olumlu katkılarda bulunarak kalp ve damar hastalıklarından vücudumuzu korumaya yardımcı olur.

Bu meyve varis probleminin en aza inmesini sağlar. Bulantı ve kusmayı önler. Mideyi rahatlatır ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. İştah açıcı bir özelliği vardır. İltihapların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Akciğer iltihaplanmasına, egzamaya iyi gelir. Yapraklarının çay gibi demleyip cildinize sürerseniz sivilceleri ve akneleri iyileştirir, cilde ışıktı kazandırır ve pürüzsüz olmasını sağlar.

Hambeles meyvesi ayrıca kötü kolesterole ve şekerin dengelenmesine de iyi gelir.

Hambeles meyvesinin vücudumuza herhangi bir zararı var mı?

Hambeles meyvesi avuç avuç yenilebilir bir meyve değildir. Ölçülü bir şekilde tüketilmesi gerekir. Ölçülü tüketmezseniz boğazınızda ve dilinizde kaşıntı yaşayabilirsiniz. Alerjik bir bünyeniz varsa, gebeyseniz, emzirme dönemindeyseniz, kronik bir hastalığa sahipseniz bu küçük meyveyi doktorunuza danışmadan tüketmenizi tavsiye etmeyiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.