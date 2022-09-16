Haluk Pekşen kimdir? Haluk Pekşen öldü mü? Haluk Pekşen kaç yaşındaydı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen'den kötü haber geldi. Haluk Pekşen'in hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Ölüm ahberini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından taziye mesajı ile duyurdu. Kılıçdaroğlu paylaşımında ''25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.' dedi. Yaşanan gelişmelerden sonra Haluk Pekşen'in kim olduğu ve neden öldüğü merak edilmeye başlandı.

Haluk Pekşen kimdir? Haluk Pekşen öldü mü? Haluk Pekşen kaç yaşındaydı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen'den kötü haber geldi. Haluk Pekşen'in hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Ölüm ahberini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından taziye mesajı ile duyurdu. Kılıçdaroğlu paylaşımında ""25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim." dedi. Yaşanan gelişmelerden sonra Haluk Pekşen'in kim olduğu ve neden öldüğü merak edilmeye başlandı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Pekşen'in ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Torun paylaşımında "25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilimiz, değerli arkadaşımız Haluk Pekşen'in vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi. Peki Haluk Pekşen kimdir ve neden öldü?

Haluk Pekşen kimdir?

Haluk Pekşen 11 Eylül 1961 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 16 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybeden Haluk Pekşen CHP eski Trabzon milletvekiliydi.

Haluk Pekşen ilk, orta ve lise eğitiminin ardından üniveriste eğitimi için İstanbul'a gitti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Haluk Pekşen avukat olarak bir süre çalıştıktan sonra siyasete atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya başlayan Haluk Pekşen CHP'den 25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilliği yaptı.

Haluk Pekşen sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak rol almıştı. Sivil toplum örgütlerinde kuruculuk ve yöneticilik yapan Haluk Pekşen yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu.

Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı.

İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı

Evli ve iki çocuk babası olan Pekşen, İngilizce bilmektedir.

Haluk Pekşen 16 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.

Haluk Pekşen neden öldü?

Cumhuriyet'te yer alan bilgiye göre; Haluk Pekşen, geçen ay zatürre teşhisi ile Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Covid-19 aşısına bağlı olarak kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildi.

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