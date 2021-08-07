Halkapınar-Çiğli İZBAN seferleri ne zaman başlayacak? İzmir'de bir yük treni raydan çıktı. Raydan çıkan tren nedeniyle Halkapınar-Çiğli arasında yapılan İZBAN seferleri durdu. Ulaşımlarında İZBAN trenini kullana İzmirliler seferlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki İZBAN tren seferleri ne zaman başlayacak?

Halkapınar-Çiğli İZBAN seferleri ne zaman başlayacak? İzmir'de bir yük treni raydan çıktı. Raydan çıkan tren nedeniyle Halkapınar-Çiğli arasında yapılan İZBAN seferleri durdu. Ulaşımlarında İZBAN trenini kullana İzmirliler seferlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki İZBAN tren seferleri ne zaman başlayacak?

İzmir yük teren raylardan çıktı. Raylardan çıkan tren İZBAN seferlerinde aksamalara neden oldu. Binlerce İzmirlinin ulaşımda kullandığı İZBAN treni Halkapınar-Çiğli arasında yapılamıyor. Peki Halkapınar-Çiğli İZBAN seferleri ne zaman başlayacak? İZBAN seferleri neden durdu?

Halkapınar-Çiğli İZBAN seferleri ne zaman başlayacak?

İZBAN seferlerinin raydan çıkan yük vagonunuın bölgeden kaldırılmasından sonra başlaması bekleniyor. İZBAN'dan yapılan açıklamada, hat üzerinde yaşanan sorun nedeniyle Turan istasyonundan tren geçişinin sağlanamadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Aliağa yönünden gelen trenlerimiz Çiğli, Torbalı yönünden gelen trenlerimiz Halkapınar İstasyonu'nu son istasyon olarak kullanıyor. Halkapınar-Çiğli arasında ise otobüslerle takviye yapılıyor."

İZBAN seferleri neden durdu?

İzmir'den Manisa istikametine giden bir yük treninin 4 vagonu Turan istasyonuna gelmeden raydan çıktı. Trenin raydan çıkması ile İZBAN seferleri de aksadı.

İZBAN nedir?

İZBAN, İzmir Banliyö Sistemi ya da diğer adıyla Egeray, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemidir. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında hayata geçirildi. İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki 136 kilometrelik demiryolu hattı üzerinde kırk bir istasyon bulunmaktadır. Hat bu özelliği ile Türkiye'nin en uzun şehir içi banliyö hattı konumundadır. İZBAN'da yolcu taşımacılığı 30 Ağustos 2010'da başladı. Hattaki son genişletme 8 Eylül 2017'de tamamlandı. Hatta 2017'de 98 milyon yolcu taşındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.