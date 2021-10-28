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Halk TV’de Ankara depremi
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TIMETURK / GENEL / Halk TV’de Ankara depremi

Halk TV’de Ankara depremi

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV’nin İstanbul’da yapılan toplantısında Ankara Haber Merkezi’nde çalışanların işten çıkarılıp Ankara bürosunun kapatılma kararı alındığı ortaya çıktı.

50 Dakika Önce
2021-10-28 09:51:57
Halk TV’de Ankara depremi

Medyaradar'ın haberine göre; toplamda 15 personele (Kameraman, muhabir, teknik ekip) tebligat yapıldı. Ancak çalışanlara "İstanbul'a gelmek isteyen olursa bize bir hafta içinde bildirin” denildiği öğrenildi.

PROGRAMLAR SONLANDIRILIYOR

Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu hafta içi yayınlanan ‘Günün Raporu' ve hafta sonu ekrana gelen ‘Türkiye Nereye' programlarına son verilirken, ayrıca Savaş Kerimoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ‘Günaydın Türkiye' programı için de bitirilme kararı verildi.

İKİ GÜN ÖNCE AYRILMIŞTI

Halk TV Ankara haber müdürü Umut Yertutan iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘Halk TV benim için bitti' diyerek istifasını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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