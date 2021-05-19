Halk bakkal nedir? İBB halk bakkal nerelerde var? İBB halk bakkal ucuz mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk bakkal uygulamasını hayata geçirdi. Bazı bakkalların önünde 'halk bakkal' yazısını gören vatandaşlar halk bakkal nedir sorusunu sormaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu halk bakkal uygulamasının detaylarını paylaştı. Peki İstanbul'da İBB halk bakkal nerelerde var? İBB halk bakkal ucuz mu? İBB halk bakkal ile vatandaşlar Sosyal Destek İstanbulkart ile alışveriş yapabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk bakkal uygulamasını hayata geçirdi. Bazı bakkalların önünde 'halk bakkal' yazısını gören vatandaşlar halk bakkal nedir sorusunu sormaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu halk bakkal uygulamasının detaylarını paylaştı. Peki İstanbul'da İBB halk bakkal nerelerde var? İBB halk bakkal ucuz mu? İBB halk bakkal ile vatandaşlar Sosyal Destek İstanbulkart ile alışveriş yapabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Halk bakkal olarak adlandırılan uygulama vatandaşları heyecanlandırdı. Halk ekmek noktaları gibi ucuz satış olacağını düşünen vatandaşlar halk bakkal nedir, İBB halk bakkal ucuz mu gibi soruları sormaya başladı. İBB Başlanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden halk bakkal projesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu paylaşımında şunları söyledi: "Sevgili bakkallarımız; Size destek olmak ve dayanışmayı güçlendirmek için Halk Bakkal projesini başlatıyoruz. Artık 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısı bakkallardan da alışveriş yapabilecek" diyen İmamoğlu, "Sizi Halk Bakkal'a katılmaya davet ediyorum; https://halkbakkal.ibb.istanbul" çağrısı yaptı.

Halk bakkal nedir?

Halk bakkal uygulaması ile zincir marketlerde kullanılan sosyal destek Sosyal Destek İstanbulkartlar halk bakkallarda da geçecek. Yani vatandaşların alışveriş için seçeneği artmış olacak. Vatandaşlar da kazanacak marketler de kazanacak.

İBB halk bakkal ucuz mu?

İBB halk bakkal uygulaması halk ekmek uygulaması ile karıştırılmasın. Halk bakkallarda ucuz ürün satılmayacak. Sosyal Destek İstanbulkart kullananlar Halk bakkallardan alışveriş yapabilecek.

İBB halk bakkal nerelerde var?

İstanbul'da halk bakkal uygulaması hayata geçirildi. İstanbul'un bir çok noktasında halk bakkallar oluştu. Projeyeni olduğu için başvurular ve talepler değerlendiriliyor.

Halk Bakkal olmak isteyenler başvurabilir

İBB halk bakkal sitesinde yayınlanan bilgilendirme metninde şunlar yer aldı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşın yanında olan siz bakkallarımızın yanında olmak da bizim önceliğimiz. Bu kapsamda hem sizi destekleyecek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak olan Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz.

Bu sayede önceleri sadece zincir marketlere kullanılabilen Sosyal Kartlar artık siz bakkallarımızda da geçerli olacak. Halk Bakkal sistemine dahil olmak için lütfen BAŞVURU FORMU butonuna tıklayarak kaydınızı yaptırın.

Nasıl Halk Bakkal Olabilirim?

Sevgili Bakkallarımız ihtiyaç sahibi 170 bin İstanbullu hemşerimize sağlamış olduğumuz Sosyal Destek İstanbulkart siz bakkallarımızda da geçebilecek. Bunun için atmanız gereken adımları aşağıda görebilirsiniz.

Halk Bakkal ön başvurunuzu web sitemizdeki başvuru formunu doldurarak ya da 153'ü arayarak Beyaz Masadan destek alarak tamamlayabilirsiniz.

Başvuru formunda işletme sahibinin bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden ve zorunlu alanları doldurduğunuzdan lütfen emin olunuz.

Başvuru esnasında ruhsat sahibinin TC numarası, iş yeri vergi numarası, belediye ruhsat belgenizin numaralarınızı girmeniz, işyerinize ait tüm ruhsat fotoğraflarının yüklemeniz gerekmektedir. Varsa Bakkallar Odası kayıt numaranızı giriniz, yoksa daha sonra bildirimde bulunabilirsiniz.

Gelir ve borç durumlarınızı öğrenmeye yönelik sorulara vereceğiniz yanıtlar Halk Bakkal olmanızın önünde bir engel teşkil etmeyeceği gibi, içinde bulunduğunuz durumu gözeterek siz bakkalların yaşadığı sorunları daha yakından görmemizi sağlayacaktır. Bu nedenle, eksiksiz ve doğru cevap vermenizi önemle rica ederiz.

Ön başvuruda vermiş olduğunuz bilgilerin kontrolü yapıldıktan sonra, alkol ve alkol ürünü satmadığı tespit edilen aday bakkallarımız SMS ile bilgilendirilerek Belbim kurumsal başvuru sayfasına (https://kurumsal.belbim.istanbul/) yönlendirileceklerdir. Bu sayfadan aşağıdaki belgeler ve gerekli bilgiler ile yapılan başvuru için Belbim üye kabul süreçleri işletilerek adaylara olumlu/olumsuz dönüş sağlanacaktır. Olumlu sonuçlanan başvuruları için otomasyon tanımlamaları yapılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.