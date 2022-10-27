Halit Kıvanç nereye defnedildi, mezarı nerede? Halit Kıvanç kaç yaşında vefat etti? Halit Kıvanç'ın yazdığı kitaplar
Halit Kıvanç nereye defnedildi, mezarı nerede? Sunucu, yazar ve gazeteci Halit Kıvanç'ın vefatı, sevenlerini üzdü. Yıllarca ülkemize güzel Türkçesi ile eserler ve programlar bırakan Kıvanç için cenaze töreni düzenlendi. Peki Halit Kıvanç kaç yaşında vefat etti? İşte Halit Kıvanç'ın yazdığı kitaplar ve merak edilen detaylar...
2022-10-27 13:23:02
Halit Kıvanç nereye defnedildi, mezarı nerede? Sunucu, yazar ve gazeteci Halit Kıvanç'ın vefatı, sevenlerini üzdü. Yıllarca ülkemize güzel Türkçesi ile eserler ve programlar bırakan Kıvanç için cenaze töreni düzenlendi. Peki Halit Kıvanç kaç yaşında vefat etti? İşte Halit Kıvanç'ın yazdığı kitaplar ve merak edilen detaylar...
Halit Kıvanç nereye defnedildi, mezarı nerede?
Radyo ve televizyonun en çok sevilen spor spikeri Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıvanç için bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Kıvanç'ın cenazesi Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.
Halit Kıvanç kaç yaşında vefat etti?
18 Şubat 1925 yılında İstanbul'da doğan Halit Kıvanç, 25 Ekim 2022 yılında 97 yaşında hayatını kaybetti.
Halit Kıvanç'ın yazdığı kitaplar
Sunucu, yazar ve gazeteci Halit Kıvanç, birçok eserini yıllar içinde sunmuştur.
- 1959 yılı: Ve Allah Gazeteciyi Yarattı - Yayın şirketi: İstanbul Matbaası.
- 1968 yılı: Kazulet Hanımın Minisi | (Altan Erbulak'la birlikte) - Yayın şirketi: Altın Kitaplar
- 1977 yılı: Mikrofonunu Kordonuna Göre Uzat - Yayın şirketi: Meta Yayınları
- 1977 yılı: Beckenbauer Futbol Okulu. (Çeviri) - Yayın şirketi: Kelebek Yayınları.
- 1978 yılı: Gülmece Güldürmece - (1. Baskı). Yayın şirketi:Kelebek Çocuk Kitapları
- 1979 yılı: Ve Karşınızda Halit Kıvanç - (1. Baskı) Yayın şirketi: Milliyet yayınları - Karacan yayınları (1980)
- 1982 yılı: Gelin Yarışalım - Yayın şirketi: Kelebek Yayınları (Kelebek Çocuk Kitapları)
- 1982 yılı: Halit Kıvanç Anlatıyor Üç Yüz Otuz Üç Fıkra - Yayın şirketi: Karacan yayınları
- 1983 yılı: Gool Diye Diye - Yayın şirketi: Hürriyet Yayınları.
- 1998 yılı: Hadi Anlat Bakalım Anılar 1 - (3. baskısı) Yayın şirketi: Yorum Kitapları
- 1998 yılı: Bulutlarla Yarışan Kadın, Halit Kıvanç Sabiha Gökçen'le söyleşiyor - Yayın şirketi: Yapı Kredi Yayınları.
- 1999 yılı: Çok Affedersiniz Ama... - Yayın şirketi: Aksoy Yayıncılık.
- 2002 yılı: Telesafir Bizde TV Böyle Başladı - Yayın şirketi: Remzi Kitabevi
- 2002 yılı: Kupaların Kupası Dünya Kupası 1930'dan 2002'ye - Yayın şirketi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
- 2004 yılı: Futbol! Bir Aşk... Yayın şirketi: İletişim Yayınları
- 2006 yılı: Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur: Müjdat Gezen Kitabı - Yayın şirketi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
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