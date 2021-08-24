Jandarma Genel Komutanlığında bazı komutanlar emekliliğe sevk edildi bazı komutanlar ise terfi etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Ali Çardakçı orgeneral ve Halis Zafer Koç korgeneral olurken, Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan da tümgeneralliğe terfi etti. Peki Halis Zafer Koç kimdir? Korgeneral Halis Zafer Koç nereli, kaç yaşında? İşte korgeneral Halis Zafer Koç'un hayatı ve biyografisi...

Jandarma Genel Komutanlığında bazı komutanlar emekliliğe sevk edildi bazı komutanlar ise terfi etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Ali Çardakçı orgeneral ve Halis Zafer Koç korgeneral olurken, Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan da tümgeneralliğe terfi etti. Peki Halis Zafer Koç kimdir? Korgeneral Halis Zafer Koç nereli, kaç yaşında? İşte korgeneral Halis Zafer Koç'un hayatı ve biyografisi...

Jandarma Genel Komutanlığına mensup bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Halis Zafer Koç korgeneral rütgesine terfi etti. Peki Halis Zafer Koç kimdir? Korgeneral Halis Zafer Koç nereli, kaç yaşında?

Halis Zafer Koç kimdir?

Halis Zafer Koç 1962 yılında dünyaya gelmiştir.

Erzincan'da doğan Halis Zafer Koç İlköğrenimini Çerkezköy/Tekirdağ'da, orta öğrenimini Erzincan/Merkez'de, lise öğrenimini Bursa Işıklar Askeri Lisesinde bitirdi.

Halis Zafer Koç 1984 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu.

1985 yılında Piyade Okulu, 1986 yılında Jandarma Subay okulundaki eğitim ve öğrenimini tamamlamayı müteakip sırasıyla;

1986-1988 yılları arasında Manisa/ Kırkağaç 6'ncı J.Komd.Er.Eğt.A.K.lığı emrinde Eğitim Takım ve Bl.K.lığı

1988-1990 yılları arasında Siirt/Şirvan 5'inci J.Komd.Tb.K.lığı emrinde Tim ve Bölük K.lığı,

1990-1992 yılları arasında, Mersin-Tarsus İlçe J.K.lığı,

1992-1994 yılları arasında Van-Çaldıran İlçe J.K.lığı,

1994-1998 yılları arasında, İzmir-Foça J.Komd.Ok.ve Eğt.A.K.lığı Öğretim Başkanlığı emrinde İç Güvenlik Kurul Başkanlığında Kurul Başkanı ve Plan ve Program Şube Müdürlüğü,

1998-2000 yılları arasında, Şırnak-Beytüşşebap İlçesi Mezra 6'ncı J.Komd. Tb.K.lığı,

2000-2004 yılları arasında, Jandarma Okullar Komutanlığı/Kurslar Komutanlığı emrinde Meslek İçi Kurslar Komutanlığı,

2004-2005 yılları arasında Hakkari İl J.K.Yrd.cılığı,

2005-2009 yılları arasında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK),

2009-2011 yılları arasında Elazığ İl J. K.lığı,

2011-2012 yıllarında J.Gn.K.lığı Destek Kıt'alar Grup Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

30.08.2012 tarihi itibarıyla Tuğgeneralliğe terfi ederek, 2012-2017 yılları arasında Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı olarak görev yapmıştır.

İçişleri Bakanlığının 21 Temmuz 2017 tarihli ve 2017/285 sayılı kararı ile Tümgeneralliğe terfi etmiş ve 2017-2019 yılları arasında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve 2019-2020 yılları arasında Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak görev yapmıştır.

Cumhurbaşkanlığının 28 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/373 sayılı kararı ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atanan Tümgeneral Halis Zafer KOÇ bayan Nesrin KOÇ ile evli olup iki çocuk babasıdır.

Halis Zafer Koç korgeneral rütbesine terfi etmiştir.

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