Halis Serbest kimdir? Halis Serbest yaşıyor mu? Bergen filminin başrol oyuncuları belli olmaya başladı. Bergen'i Farah Zeynep Abdullah'ın oynayacağı daha önce bellş olmuştu. Şimdi ise Bergen'i öldüren Halis Serbest'i kimin oynayacağı belli oldu. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu Bergen filminde Halis Serbest'i oynayacak. Son günlerde Halis Serbest'in kim olduğu oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Peki Halis Serbest yaşıyor mu öldü mü?

Halis Serbest kimdir? Halis Serbest yaşıyor mu? Bergen filminin başrol oyuncuları belli olmaya başladı. Bergen'i Farah Zeynep Abdullah'ın oynayacağı daha önce bellş olmuştu. Şimdi ise Bergen'i öldüren Halis Serbest'i kimin oynayacağı belli oldu. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu Bergen filminde Halis Serbest'i oynayacak. Son günlerde Halis Serbest'in kim olduğu oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Peki Halis Serbest yaşıyor mu öldü mü?

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen'i 30 yaşında 6 kurşunla öldüren Halis Seberst'in kim olduğu merak ediliyor. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı 'Şikayetim Var' adlı albümü ile başlayan Bergen zamanla Acıarın Kadını olarak anılmaya başlandı. Sanat hayatı ve sesi ile konuşulan Bergen'in hayatı kısa sürede kacası tarafından çekilmez bir hale geldi ve kocası tarafından öldürüldü.

Halis Serbest kimdir?

Ünlü şarkıcı Bergen'in yüzüne kezzap atan ve daha sonra öldüren Halis Serbest'in hayatı da merak edilir oldu. Halis Serbest Bergen'in yüzüne kezzap atan ve sonrada onu kurşunlayarak öldüren kişidir.

Bergen önce kocası Halil Serbest'in kezzaplı saldırısına uğradı. Bu saldırıda Halil Serbest tarafından yüzüne atılan kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı. Sağ gözünde meydana gelen hasarı saçları ile kapatmaya çalışan Bergen çoğu zaman da güneş gözlüğü kullanırdı. Bergen 1986'da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı. Boşandıktan sonra kıskançlık krizine giren Halil Serbest Bergen'i 6 kurşunla öldürdü. Halil Serbest Bergen'in eski kocasıydı.

Şarkıcı Bergen'i henüz 30 yaşındayken öldüren Halis Serbest'in Adana'da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor. Adana'da yaşamına devam eden Halis Serbest, Kozan ilçesinde 2'si 16, 2'si 17 yaşındaki 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3'nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.