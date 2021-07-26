Halil Sezai kimdir? Halil Sezai nereli ve kaç yaşında? Tuzla'da yaşlı bir adamı acımasızca döven Halil Sezai tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılama sonucu 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai cezaevinde yattığı süre dikkate alınarak tahliye edildi. İncir Reçeli filmi ile ünlenen Halil Sezai'nin kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Halil Sezai'nin hayatı ve biyografisi...

Halil Sezai kimdir? Halil Sezai nereli ve kaç yaşında? Tuzla'da yaşlı bir adamı acımasızca döven Halil Sezai tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılama sonucu 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai cezaevinde yattığı süre dikkate alınarak tahliye edildi. İncir Reçeli filmi ile ünlenen Halil Sezai'nin kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Halil Sezai'nin hayatı ve biyografisi...

Halil Sezai kendine has sesi ve müzik tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede sevilen ve haytan kitlesi oluşturan Halil Sezai, yaşlı bir adamı acımadan dövmesi herkesin kanının dondurdu. Halil Sezai olay sonrası tutujlanarak cezaeevine gönderilmiş ve bir süre sonra tahliye edilmişti. Hali Sezai verdiği bir konserde konu ile ilgili yine pes dedirten açıklamalarda bulundu. Sezai açıklamasında "Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere…" dedi. Halil Sezai'nin kim olduğu ve nereli olduğu bu gelişmelerden sonra oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte Halil Sezai'nin hayatı ve biyografisi...

Halil Sezai kimdir?

Halil Sezai'nin tam adı "Halil Sezai Paracıkoğlu"dur.

Halil Sezai 16 Ağustos 1979 yılında dünyaya geldi.

Mesleği oyunculuk ve şarkıcılıktır.

Halil Sezai Eskişehirli'dir. Babası Bulgaristan güçmenidir. Soyadı da Bulgaristan'ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden gelmektedir.

Halil Sezai'yi milyonlar İncir Reçeli filmi ile tanıdı. Türkiye'de geniş bir kitle tarafından izlenen İncir Reçeli filminden sonra albüm ve konserlere başlayan Halil Sezai'nin tanınırlığı günden güne arttı.

Halil Sezai lise eğitimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamladuktan sonra üniversite eğitimi için Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu.

2011'de vizyona giren İncir Reçeli filmi ile ününe ün katan Halil Sezai filmin devam serilerinde de oynadı.

Halil Sezai 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi.

Sezai ardından yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.

Halil Sezai bir çok ünlü şarkıcıya da şarkı verdi. Bunlar arasında Ferhat Göçer, Melih Ünen ve Özcan Deniz bulunuyor.

Halil Sezai'nin kız kardeşi de kenidisi gibi oyuncudur. Sezai'nin kız kardeşinin adı Duygu Paracıkoğlu'dur. Halil Sezai'nin Cenk adında bir ağabeyi de vardır.

Halil Sezai'nin paspas adında sevimli bir kedisi var.

Halil Sezai'nin Albümleri

2011 - Seni Beklerken

2012 - Her Neyse (feat.Serhat Karayiğit)

2012 - Seni Beklemek

2013 - Ey Aşk

Halil Sezai'nin oynadığı filmler

Sevgili Dünürüm: Cem - 2007[5]

Gönül Yarası: Garson - 2004

Ihlamurlar Altında: Murat - 2005

Kader: Levent - 2007

Kahve Bahane: Muhsin - 2009

Yapma Diyorum: Sağlıkçı Tezcan - 2009

Türkan: İsmail - 2011

Mavi Pansiyon: - 2011

İncir Reçeli: Metin (Film) - 2011

Problem Çözen Adam: İnternet Dizisi - 2011

Bir Hikayem Var: - 2013

Sabit Kanca: Fizik Öğretmeni - 2013

Çilek: (Film) - 2014

İncir Reçeli 2: Metin (Film) - 2014

Ammar: (Film) - 2014

Arkadaşım Hoşgeldin: Komedi Programı - 2014

Yapışık Kardeşler: (Film) İmam - 2015

Benim Adım Feridun: (Film) Ersan - 2016

Rüzgar: (Film) Alper - 2018

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