Halil Koç kimdir? HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç nereli kaç yaşında?

Hakimler Savcılar Kurulu'nda (HSK) yapılan seçimle 1. Daire Başkanlığı'na Halil Koç getirildi. Gelişmeler üzerine Halil Koç'un kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Halil Koç kimdir? HSK 1. Dair Başkanı Halil Koç nereli kaç yaşında?

Hakimler Savcılar Kurulu'nda (HSK) yapılan seçimle 1. Daire Başkanlığı'na Halil Koç getirildi. Gelişmeler üzerine Halil Koç'un kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Halil Koç kimdir? HSK 1. Dair Başkanı Halil Koç nereli kaç yaşında?

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplanan HSK Genel Kurulu'nda seçim yapıldı. Seçim ile HSK'da görev dağılımı yapıldı. Seçimde 1. Daire Başkanlığı'na Halil Koç getirildi.

Halil Koç kimdir?

Halil Koç 05.09.1966 tarihinde Bulcuk-Konya'da dünyaya geldi. Halil Koç ilk, orta ve lise öğrenimimi Konya'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.

Halil Koç kariyeri

Halil Koç 08.01.1991 tarihinde Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu.

17.10.2010 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu yedek üyesi olarak seçildi.

Sonrasında Ankara 17. İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

17.11.2011–25.11.2014 tarihleri arasında Hâkimler ve Savcılar Kurulu asıl üyeliği yaptı.

12.10.2014 tarihinde yeniden Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi seçildi. Halen Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı olarak görev yapmakta olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

HSK'da görev dağılımı belli oldu

Buna göre, Birinci Daire Başkanı Halil Koç olurken, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci oldu.

Daire Başkanlığı seçimi sonrasında üyeler içinde bir oylama yapıldı. Yapılan oylamanın ardından, Hasan Yılmaz, Hamit Kocabey, Ömür Topaç, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım da Birinci Daire üyesi oldu.

Ergün Şahin, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Bilal Temel, İkinci Daire üyesi olarak belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.