Markette, manavda, pazarda ürünlere yapılan fahiş zamlar vatandaşın belini bükmüş durumda. Fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler de son günlerde sıklaştı. Son günlerde yaşanan fiyat dalgalanmaları hal yasasını bir kez daha gündeme getirdi. Peki Hal Yasası nedir? Hal yasası içeriğinde neler var? Hal yasası maddeleri neler? Hal yasası ne zaman çıkacak? Vatandaşların rahat nefes almasını sağlayacak, israfın önüne geçecek hal yasasına dair detaylar haberimizde...

Markette, manavda, pazarda ürünlere yapılan fahiş zamlar vatandaşın belini bükmüş durumda. Fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler de son günlerde sıklaştı. Son günlerde yaşanan fiyat dalgalanmaları hal yasasını bir kez daha gündeme getirdi. Peki Hal Yasası nedir? Hal yasası içeriğinde neler var? Hal yasası maddeleri neler? Hal yasası ne zaman çıkacak? Vatandaşların rahat nefes almasını sağlayacak, israfın önüne geçecek hal yasasına dair detaylar haberimizde...

Son günlerde market ve pazarlarda ürünlere yapılan fahiş zamlar vatadandaşları bezdirdi. Market ve pazarlarda denetimlerini sıkılaştıran ekipler ürünlere fahiş zam yapalara cezaları kesti. Son günlerde pşiyasada yaşanan fiyat oynaklığı hal yasasını da yeniden gündeme getirdi. Vatandaş hal yasasının bir an önce çıkmasını ve bu anlamsız fiyat dalgalanmalarının sona ermesini istiyor. Peki Hal yasası nedir? Hal yasası içeriğinde neler var? Hal yasası maddeleri neler? Hal yasası ne zaman çıkacak?

Hal yasası nedir?

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, TRT Haber'de Hal Yasası'nın detaylarını anlattı. Kılıç, "Öncelikle bu market zincirlerinin üretici boyutunu da eline geçirmelerinin önüne geçmemiz lazım." dedi. İşte Hal Yasası'nda yer alacak uygulamalar;

Zincir marketlerin tarladan ürün almasının önüne geçilecek. Bütün ürünler halde kayıt altına alındıktan sonra piyasaya sürülecek.

Hal yasasıyla takip sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için dijital künye uygulaması hayata geçirilecek.

Yeni hal yasası ile her ürünün bir dijital künyesi olacak. Künyeye üründeki fiyat artışları tek tek kaydedilecek. Böylece fahiş fiyatın hangi aşamalarda meydana geldiği ortaya çıkacak. Buna göre yeni cezalar belirlenecek.

"Bütün ürünlerin hale geldiği, orada fiyatlandığı ve bütün süreci takip edebileceğimiz bir sistem çalışılması lazım. Yoksa bu aşamaları takip edemediğimiz zaman fiyatların nerelerde anormalleştiği, nerelerde haksız kazançlar ilave edildiğini de anlamamız mümkün değil."

Uygulama ile üretim planlaması da kolaylaşacak.

"Bir de üretim planlaması yapmamıza imkan verecek. Hangi ürünü ne kadar ürettik, ne kadar tükettik bunu bilemezsek ürün planlaması da yapamıyoruz. Hani bazı yıllarda patates fiyatı yükselir, bazı yıllar düşer. Bunu da bu şekilde önlemiş olacağız."

Hal yasası ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hal yasasına ilişkin olarak, “Gıda bankacılığı sistemini cazip hale getirerek yaygınlaştırıyoruz. Hal yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz. Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz. Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.