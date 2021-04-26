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Haklı sebeple içten ayrılan işçi ihbar tazminatı alır mı? İstifa eden işçiye ihbar tazminatı verilir mi?

İçi ve işverenler arasında yaşanan problemlerden ötürü çalışanlar bazen haklı sebeplerden ötürü istifa edebiliyor. Bu gibi durumda işçiler kendilerine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesini talep ediyor. Yargıtay'dan bu gibi durumda olanlar için flaş ihbar tazminatı kararı geldi. Peki haklı sebeple içten ayrılan işçi ihbar tazminatı alır mı? haklı sebeple istifa eden işçiye ihbar tazminatı ödenir mi?

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Google News - Timeturk
26.04.2021 12:55:40
Haklı sebeple içten ayrılan işçi ihbar tazminatı alır mı? İstifa eden işçiye ihbar tazminatı verilir mi?

Çalıştığı kurumda haksızlığa uğrayan bazı çalışanlar çözümü istifa etmekte buluyor. haklı sebeplerden türü istifa eden işçiler kıdem ve ihbar tazminatı alıp alamayacaklarını sorguluyor. Bu duruma örnek oluşturacak bir gelişme yaşandı. Prime dayalı çalışan satış elamanı ödemelerin yapılmadığı ve maaşının düşük gösterildiği gerekçesiyle istifa etti.  Kıdem ve ihbar tazminatı talep eden işçi, işverenden olumsuz cevap alınca İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Peki haklı sebeple içten ayrılan işçi ihbar tazminatı alır mı? İstifa eden işçiye ihbar tazminatı verilir mi?

Haklı sebeple içten ayrılan işçi ihbar tazminatı alır mı?

Yargıtay'dan haklı sebeplerle istifa eden işçiye ihbar tazminatı için kötü bir haber geldi. Yargıtay aldığı karar ile bu gibi durumda olanları üzecek bir karara imza attı. Tazminat ve işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek bayram tatili ücreti, fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücreti alacağını talep etti. Davalı işveren ise davacının işe izinsiz ve mazeretsiz olarak gelmemesi sebebi ile hakkında tutanak tutulduğunu, iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini, davacının herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda karar veren Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı avukatı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

İstifa eden işçiye ihbar tazminatı verilir mi?

Yargıtay kararında; davacının, primlerin ödenmesini ve sigortasının gerçek ücret üzerinden yapılmasını istediğini, kabul edilmediği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davacının tespit edilen ücretine göre sigorta primlerinin kendisine ödenen ücretten gösterilmediği ve davacının iş akdini bu nedenle haklı nedenle feshettiği anlaşılmıştır. Davacının aldığı ücretin sigorta kayıtlarına yansıtılmaması 4857 sayılı Yasanın 24/II-e hükmü gereği işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanı verir. Ancak haklı nedenle dahi olsa iş akdini fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemeyeceğinden, davacının ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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