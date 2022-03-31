Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darbettiği iddiasıyla yargılandığı duruşmada mahkeme Seren Serengil'e 'haksız tahrik altında basit yaralama' suçundan hapis cezası verdi. Hakkında hapis kararı çıkan Seren Serengil Kimdir? Seren Serengil neden hapis cezası aldı? Seren Serengil hapis cezası? İşte detaylar...

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine de 16 yaşında başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

İlk albümü Ayrıldık 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. Serengil, klasik piyano çalıyor, 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı

Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darbettiği iddiasıyla yargılandığı duruşmada mahkeme Seren Serengil'e "haksız tahrik altında basit yaralama" suçundan hapis cezası verdi. Hakkında hapis kararı çıkan Seren Serengil Kimdir? Seren Serengil neden hapis cezası aldı? Seren Serengil hapis cezası? İşte detaylar...

Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki gerçekleşen duruşmaya önceki duruşmada hakkında zorla getirme kararı verilen sanık Seren Serengil ilk kez katıldı.Duruşmada ilk kez savunma yapan Serengil, müdahil Mamatova ile sözlü münakaşa yaşadıklarını ancak kendisine fiziksel şiddet veya darp eyleminde bulunmadığını savunarak, "Bu olayların hepsi birer kurgudur. Bu kişi, avukatıyla şikayette bulunup medyada beni küçük düşürmek ve karalamak amacıyla demeç vermişlerdir" dedi.

Yardımcısının ise 100 kiloya yakın biri olduğunu söyleyen Serengil, hasta olduğu için fiziki olarak saldırmasının imkanı olmadığını söyledi. Sanık Seren Serengil, olay günü evde dezenfektan firmasından görevlilerinden de bulunduğunu söyleyerek, "Ben bunların yanında mı böyle bir şeyde bulunmuşum veya bulundum? Hiç dayak yiyen biri tekrar benimle aynı araca biner mi? Bunların hiçbiri hayatın olağan akışına uygun değil. Kendisini bizzat benim, onun gitme isteği doğrultusunda koronadan dolayı toplu taşıma aracı da olmaması dikkate alınarak istediği noktaya bıraktığım kamera kayıtlarıyla sabittir. Bıraktığım nokta otobüslerin geçtiği yerdir ve oraya hastane yakındır. Yaralandığına ilişkin 3-4 saat sonrasında Pendik'te bir hastaneden rapor alması hiç mantıklı değildir. Evimde böyle bir olay yaşandıysa neden hiç kimseden yardım istememiş? Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

Mütalaada, sanık Serengil'in, yanında hizmetçi olarak görev yapan müdahilin saçlarını çekme ve tekme atmak suretiyle basit bir şekilde yaraladığının anlaşıldığı ifade edilerek Serengil'in, "haksız tahrik altında basit müdahaleyle giderilebilecek kasten yaralama" suçundan 2 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. .