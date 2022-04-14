Seren Serengil ve Yaşar İpek, şarkıcı Özay Bakır'ı ölümle tehdit ve hakaret ettiği iddiası ile hakim karşısına çıktı. Mahkeme çift hakkında nihai kararı verdi. Peki Hakkında hapis cezası çıkarılan Yaşar İpek kimdir? Seren Serengil ile Yaşar İpek neden mahkemeye çıktı? İşte detaylar...

Yaşar İpek, şarkıcı Özay Bakır'ı ölümle tehdit ve hakaret ettiği iddiası ile hakim karşısına çıktı. Mahkeme çift hakkında nihai kararı verdi. Peki Hakkında hapis cezası çıkarılan Yaşar İpek kimdir? Seren Serengil ile Yaşar İpek neden mahkemeye çıktı? İşte detaylar...

Şarkıcı Özay Bakır geçmiş senelerde Seren Serengil ile ilişki yaşıyordu. Özay Bakır, Seren Serengil'den ayrıldıktan sonra hakkında videolar yayınlamasının ardından Serengil Bakır'ı ölüm ile tehdit etmişti. sanıklar Serengil ve eski eşi Yaşar İpek'in yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek'i, müşteki Özay Bakır'a yönelik 'hakaret' suçundan 2 bin 800'er TL adli para cezasına çarptırdı. Serengil'i 'tehdit' suçundan 900 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, İpek'i ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir.Henüz ilkokul yıllarında sinemaya başlayan İpek, 10 yaşında geldiğinde 9 filmin oyuncu kadrosunda yer aldı. Sinemanın yanı sıra müzikle de uğraşan Yaşar İpek, askere gittiğinde ordu evinde şarkı söylemeye başlamıştır. Bir Alo De, Sözüm Ona Sevdin, Arada Bir, Eyvah, Kapı Zili, Sus, Haybeye gibi şarkılarla büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Yaşar İpek, ilk şarkısını 2017 yılında çıkarmıştır.

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