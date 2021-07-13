Hakkari’den acı haber

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, 1 polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Polis memuru, meslektaşları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilip, yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, 1 polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Polis memuru, meslektaşları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilip, yakalandı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili Hakkari Valiliği'nden de açıklama yapıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, öğle saatlerinde polisevine yemek yemeye gitti. Bu sırada yanına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu geldi. Çulcu, henüz belirlenemeyen nedenle Cevher'e silahlı saldırıda bulundu. 3 kurşunla vurulan Cevher, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı Çulcu, meslektaşları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

(Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher)

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu." dedi.

ÖZEL HAREKATTAN ÇEVİK KUVVETE ALINMIŞ

Daha önce Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, karıştığı bir olay nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilen polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre, başka bir ile tayini çıkınca durdurmak istedi. Çulcu, bu konuyla ilgili Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ile konuşmak için polisevine geldi. Çulcu, tayini durdurma konusunda Cevher'den olumlu yanıt alamayınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çulcu, silahını ateşleyerek, Cevher'i şehit etti. Çulcu'nun Cevher'den önce bir kadın komiser yardımcısı ile aynı konuda tartıştığı öğrenilirken, Özel Harekat Şube Müdürüğündeki görevinden bir kadını taciz olayı nedeniyle uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

BACAĞINDAN VURULARAK GÖZALTINA ALINDI

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Hakkari'deki olayın detaylarını anlattı. Uludağ, "Çevik Kuvvetten sorumlu İl emniyet Müdür Yardımcısı, Çevik Kuvvet'te çalışan bir polis tarafından vuruldu. Cevher'e 3 kurşun isabet etti. Cevher, olay yerinde hayatını kaybetti. Bir polis memuru var, uzun süredir kadın başka bir polisi rahatsız ediyor. İl Emniyet Müdürü Yardımcısı, rahatsız eden polise uyarı yazısı gönderiyor. Bunun üzerine uyarılan polis, yemek yediği sırada Cevher'e ateş ediyor. Saldırgan polis memuru bacağından vurularak gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN BAŞSSAĞLIĞI MESAJI



Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitiren Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için başsağlığı mesajı yayımladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşılan mesajda Aktaş, şunları kaydetti:



"Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcımız Hasan Cevher, 13.07.2021 tarihinden bir polis memuru tarafından silahlı saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.