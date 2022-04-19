DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ahmet Davutoğlu: Bütün AK Partililerin mal varlığı araştırılsın
Bella Hadid Türk imamı paylaştı! Bella Hadid hangi imamın fotoğrafını paylaştı?
iPhone 14 fiyatı ne kadar? iPhone 14 çıktı mı? iPhone 14 kaç TL? Apple iPhone 14 ne zaman çıkacak?
Yunanistan, Rus tankerine el koydu!
Üç Kuruş 23.bölüm full izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm (23.bölüm) tek parça izle
Hangi telefonların fiyatı düşecek? Hangi telefonlar ucuzlayacak? Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaom hangi marka ve modellerin fiyatı inecek?
İPhone 11 fiyatı ucuzlayacak mı? iPhone 12,13 Pro Max fiyatı inecek mi? Hangi cep telefonlarında fiyat düşecek? ÖTV indirimi ile iPhone fiyatları düşer mi?
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı
Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak mı? iPhone 11-12-13 fiyatı düşecek mi? ÖTV indirimi cep telefonu ne zaman ucuzlar?
57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu
Putin'den Buça katliamı ile suçlanan tabura onur madalyası
Kılıçdaroğlu'nun ''Pençe-Kilit Operasyonu'' desteğine HDP'den tepki
Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı
“Sana Emanet” Ödüllü Bilgi Yarışması Başvuruları Başladı
Ayasofya Camisi'nin 'İmparatorluk Kapısı'na saldırı! İBB'den açıklama

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

BURSA

19:53

04:42
19:53
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:37

04:27
19:37
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:20

04:11
19:20
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:03

03:54
19:03
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:50

03:51
18:50
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

ANKARA

19:37

04:27
SAHUR
19:37
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı

Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı

Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar operasyonu başlatıldı.

2 Saat Önce
2022-04-19 09:03:45
Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı

'Eren Abluka-2 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu'nda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 654 personel görev aldı.

İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaparak yurt içinde yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiğini vurguladı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş