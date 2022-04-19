Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı

Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar operasyonu başlatıldı.

'Eren Abluka-2 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu'nda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 654 personel görev aldı.

İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaparak yurt içinde yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiğini vurguladı. .