Hakim ve savcı yardımcılığı ne zaman başlayacak? Hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı alımı ne zaman yapılacak? 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları' Kura Töreni'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcı yardımcılığı konusunda da önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan açıklamasında 'Hakim - savcı yardımcılığı müeessesini de yeni adli yılda milletimizin hizmetine sunacağız' dedi.

Hakim ve savcı yardımcılığı ne zaman başlayacak? Hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı alımı ne zaman yapılacak? 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcı yardımcılığı konusunda da önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan açıklamasında "Hakim - savcı yardımcılığı müeessesini de yeni adli yılda milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakim ve savcı yardımcılığı konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasını 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde yaptı. Bir süredir gündemde olan hakim ve savcı yardımcılığı ile ilgili adım atılıyor.

Hakim ve savcı yardımcılığı ne zaman başlayacak?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan aöıklamasında "Hakim - savcı yardımcılığı müeessesini de yeni adli yılda milletimizin hizmetine sunacağız'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının detayları: ''Meclisimizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde talep ve beklentileri kolaylaştırıcı bir yaklaşımla sağlamayı esas alacağız. İcra konularını, aile hukuku alanında çocukla kişisel ilişki kurulmasından tamamen çıkaracağız. Çocuğun üstün yararını hakim kılacağız. İdari sulh usulü, sistemi rahatlatacak bir uygulama olacak. Dosyalar arasından vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz vatandaşın. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren bir çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz.Bugün bir hakime düşen yıllık dosya sayısı adli yargıda 709. İş yükünde son 10 yılda düşüş sağlandığını görüyoruz, bu oranı daha da aşağıya çekecek alternatifler düşünüyoruz.

Adalet Bakanı Gül: Hakim, savcı yardımcılığı çok önemli bir model olarak karşımızdadır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen ‘Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı. Bakan Gül burada yaptığı konuşmada, adalet hizmetlerinin kalitesini belirleyenin temelde insan unsuru olduğunu, insana yapılan yatırımın her şeyin başında geldiğini söyledi. Bugün yargılama faaliyetlerinin gücünü ve itibarını, hukukçunun ehliyetinden, muhakeme yeteneğinden, adalete bağlılık gibi üstün ahlaki değerlerden aldığına inandıklarını belirten Bakan Gül, adaletin ancak ve sadece ona sadakat gösterenlerin ellerinde yükseldiğini ifade etti. Bakan Gül konuşmasında, “Hakim, savcı yardımcılığı çok önemli bir model olarak karşımızdadır. Ama biz diyoruz ki şu anda reform zamanı ve niteliği, tecrübeyi artırarak kürsüye çıkma ihtiyacı artık karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. Böylece hakim savcı olmadan önce bir yeni aşama getirilmektedir. Böylece hakim savcı yardımcıları adliyedeki işlere daha aktif katılacak, önemli sorumluluklar alacak ve daha iyi işlerin öğrenilmesi sağlanacaktır. Zira mesleki olgunluk anca mesleğin içerisinde bilfiil sorumluluk alarak geliştirilen bir melekedir. Bu surette mesleğe yeni katılan arkadaşlarımız tecrübe sahibi olarak katılmış olacaklar.” ifadelerini kullandı.

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