Hakim dizisinin Ozan'ı Fatih Berk Şahin kimdir,kaç yaşındadır? Fatih Berk Şahin hangi dizilerde rol almıştır?

ATV'nin yeni dizisi bugün izleyiciler ile buluştu. Dizide Ozan karakterini canlandıran Fatih Berk Şahin performansı ve rolü ile merak uyandırdı. Dizinin reklam arasında birçok izleyici Ozan karakterini canlandıran Fatih Berk Şahin'i merak etti. Peki, Peki Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Sezona geç bir giriş yapan Hakim, dizisi 4 Nisan 2022'de izleyiciler ile ATV ekranlarında buluştu. Yapımcılığını Limon Film'in üstendiği Hakim, dizisi şirkettin ilk iddialı yapımı değil. Daha öncesinde Avlu, Şevkat Yerimdar dizileri ile izleyiciler ile bulaşan Limon Film, Hakim dizi ile tekrarda gönüllerde taht kurmayı amaçlıyor. Senaryosu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın yazdığı, yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı dizi, "adalet" kavramını sorgulatacak.

Suç ve Aksiyonu izleyeciler ile buluşturacak olan Hakim dizisi, işini yıllardır titizlik ile yapan bir hakimin oğlunun suça karışmasını ve daha sonrasında yaşanan süreçleri konu alıyor. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur ve Ebru Özkan'ın yer alan Hakim, "Your Honor" dizisinden uyarlanıyor. Dizide rol oyuncular araştırılırken genç yetenek olarak gösterilen ve Ozan karekterini canlandıran Fatih Berk Şahin birçok dizisever tarafından merak konusu oldu. Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan'a hayat veren Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı merak ediliyor.

İşte Hakim'in Ozan'ı Fatih Berk Şahin hakkında bilgiler...

HAKİM DİZİ OZAN KAREKTERİ KİMDİR?

Ozan aklı başında, yetenekli ve hoşgörülü bir gençtir. Annesinin vefatından sonra kendini fotoğrafçılık alanına vermiş içine kapanmıştır. Hayatına bu şekilde devam eden Ozan'ın birde kız arkadaşı Ceren vardır. Annesinin ölüm yıl dönümünde bir kazaya karışacak ve bu olay onun hayatında herşeyin başlangıcı olacaktır. Susturamadığı vicdanını bastırmak için çabalayacak, öldürdüğü gencin ablasıyla umutsuz bir aşka düşecektir.

Bu hayattaki en fazla güvendiği insan olan babasını zamanla tanıyamadığını farkedecek. Bu olaylar ile sınanacak ve kendi dönüşümünü başlatacaktır.

FATİH BERK ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fatih Berk Şahin 2004 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Fatih Berk Şahin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu.

Oyunculuk kariyerine 2020 yılında Ozan Açıktan yönetmenliğinde 'Geçen Yaz' adlı sinema filmiyle başladı.

Fatih Berk Şahin, Show TV'nin 'Yalancı' dizisinde de rol aldı.

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