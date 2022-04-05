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TIMETURK / GENEL / Hakim dizisi Cevdet'i kim canlandırıyor? Hakim dizisi Cevdet'i canlandıran Uğur Yücel kimdir?

Hakim dizisi Cevdet'i kim canlandırıyor? Hakim dizisi Cevdet'i canlandıran Uğur Yücel kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisi gerek konusu gerek de dizideki karakterlerin hayat hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide Cevdet karakterini kimin oynadığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Hakim dizisinin Cevdet'i kim canlandırıyor? Hakim dizisi Cevdet'i canlandıran Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel kimdir? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-04-05 14:21:55
Hakim dizisi Cevdet'i kim canlandırıyor? Hakim dizisi Cevdet'i canlandıran Uğur Yücel kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisi gerek konusu gerek de dizideki karakterlerin hayat hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide Cevdet karakterini kimin oynadığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Hakim dizisinin Cevdet'i kim canlandırıyor? Hakim dizisi Cevdet'i canlandıran Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel kimdir? İşte detaylar...

UĞUR YÜCEL KİMDİR?

Aslen Vanlı olan Uğur Yücel, İstanbul'da doğmuştur. 1977 yılında tek kişilik gösterilere başlayan oyuncu eğitimini, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 1975-1984 yılında popülerliğini arttıran Uğur Yücel, Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynamış. Selamsız Bandosu ile Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleriyle dikkat çekmiştir. Hırsız Polis, Alacakaranlık, Aziz Ahmet gibi dizilerde rol üstlenmiştir.

Kariyerini ödüller ile taçlandıran ünlü oyuncu, ilk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı TV dizisi ile İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü almış; Gemide ve Laleli'de Bir Azize filmlerinin müziklerini üstlenmiştir. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dâhil 11 ödül almıştır.

UĞUR YÜCEL EVLİ Mİ?

Uğur Yücel 1983 yılında Derya Alabora ile evlenmiştir. Ünlü çiftin evliliklerinde bir çocukları bulunmaktadır.

HAKİM DİZİSİ CEVDET KİMDİR?

Cevdet zor zamanlarda geçmiş idealist bir adamdır. Çok badireler atlatmış çoğu zorluğa gögüs germiştir. Fakat herşeye rağmen Ömer ile arasındaki bağ sarsılmaz kalmıştır. İçgüdülerine güvenen akıllı bir adamdır. Tüm yaşadığı olayları bırakıp siyasete kendini vermiştir. Bağımsız olarak belediye başkan adayı olmuştur. Can dostu Ömer Arif'in yardım istemesiyle, o da kendini ateşin içinde bulacak, en az Ömer Arif kadar can yakacaktır. .

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