Sabah kuşağının sevilen programı Neler Oluyor Hayatta'nın sevilen sunucusu Hakan Ural'ı programda göremeyen izleyiciler Hakan Ural neden yok? 9 Kasım Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı? sorularını sorar oldu. Hakan Ural kendisi ile ilgili acı gerçeği sosyal medya hesabından duyurdu ve sevenlerinden dua istedi. Hakan Ural açıklamasında 'İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı' dedi. Hakan Ural hayranları gelen açıklama ile üzülürken Ural'ın programa dönmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programını takip eden izleyiciler bir kaç gündür ekranda Hakan Uralı'n göremeyince Hakan Ural neden yok? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı? sorusunu sormaya başladı. Hakan Ural kanaldan ve programdan ayrıdığını düşünen izleyiciler gerçeği öğrenince çok üzüldü.

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu ve yorumcusu Hakan Ural bir kaç gündür yayına çıkmadı. Hakan Ural'ın yayına çımamasının nedeni daha sonra belli oldu. Hakan Ural'dan yapılan açıklama herkesi üzdü. Ancak yapılan son açıklama ile Hakan Ural'ın programdan ayrılmadığı da netleşmiş oldu.

Hakan Ural neden yok?

Neler Oluyor Hayatta programına çıkamayan Hakan Ural'ın hasta olduğu öğrenilmişti. Hakan Ural'ın Kovid-19'a yakalandığı ve hsatalığı zor geçirdiği belirtildi. Hakan Ural, "Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk" diyerek üzücü haberi duyurmuştu.

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı da üzücü haberi programda duyurdu. Namlı, şunları söyledi: "Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."

Hakan Ural, bir kaç hündür Neler Oluyor Hayatta programı yorumcusu olarak ekranlarda yer almadı. 9 Kasım Salı günü de Hakan Ural'ı göremeyen izleyiciler Hakan Ural neden yok? 9 Kasım Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı? diye sormaya başladı. Hakan Ural Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı." ifadelerini kullandı. Hakan Ural, sağlık sorunlarını atlattığında programa geri dönecek.

Hakan Ural hasta mı?

Hakan Ural açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Hafta sonu sohbeti...

Özne haklısın ama boşver olsun ! Bu fena takıldığım bi cümle ve durumdur ! hertürlüde facia bi cümledir ve akıldır ....Yahu genelde ve mantıken insanlar haksızken susar susmalı alttan almalı veya bu tavsiye verilmeli haklıyken ve doğrusu söylenecek bi yanlış varsa neden susulsun ! oyunculuk hayatımda yaşamımda sabah programcılığım sırasında sıklıkla karşılaştığım vahim komik bi durumdur ....Aynı zamanda edebi adabı ile eleştirelecek x bi konu gelişme sağlar yanlış a yanlış demek kadar doğal ne olabilir ! ha eyvallah dediğim gibi doğruyu söylemeninde bi edebi adabı var üslup mühim yoksa haklı olduğun konuda haksız çıkmak eleştirdiğin konuda bile haklı olmana rağmen eleştirilirsin eyvallah . Zaten aşırı gergin ön yargılı kifayetsiz haset ağzı bozuk kışkırtıcı insan azımsanmayacak kadar fazla hele sosyal mecralarda . velhasıl yayına bağlarsak tek çabam bir samimimiyim iki kendi kanaatimi kibirsiz edebi adabı ile dile getirebiliyomuyum a çabalıyorum zaten o mu alınır bumu alınır yok şuna yaranayım yok buna yaranayım dersen kendi ipini çekersin ayrıca izleyici asla seni benimsemez samimiyet içtenlik oynanabilir bişey değildir asla diyeceğim o ki bildiğim doğruyu dile getirmekten geri bırakmasın Allah. Selam sevgi saygılar"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.