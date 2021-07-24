Hakan Ural kimdir? Hakan Ural nereli kaç yaşında? Televizyon ekranlarında yorumculuk yağan Hakan Ural'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Selçuk Ural'ın oğlu olan Hakan Ural yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuk ve mankenlik de yağan Hakan Ural, Sibel Can ile yaptığı evlilik ile herkes tarafından tanındı. İşte Hakan Ural'ın hayatı ve biyografisi...

Hakan Ural kimdir? Hakan Ural nereli kaç yaşında? Televizyon ekranlarında yorumculuk yağan Hakan Ural'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Selçuk Ural'ın oğlu olan Hakan Ural yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuk ve mankenlik de yağan Hakan Ural, Sibel Can ile yaptığı evlilik ile herkes tarafından tanındı. İşte Hakan Ural'ın hayatı ve biyografisi...

Magazin ve ülke gündemine dair yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Hakan Ural'ın kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu insanlar tarafından merake ediliyor. İşte Hakan Ural'ın hayatı...

Hakan Ural kimdir?

Hakan Ural 10 Mayıs 1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Hakan Ural 54 yaşındadır.

Hakan Ural aslen İstanbulludur.

Hakan Ural'ın babası şarkıcı Selçuk Ural'dır.

Hakan Ural babasının bir süre onu kabul etmemesi üzerine annesini yanında büyüdü. Hakan Ural çocukluğunda ayakkabı boyadı, su sattı ve çeşitli işlerde çalıştı.

Hakan Ural 16 yaşına gelince mankenlik yapmaya başladı.

Mankenlik ile adını duyuran Hakan Ural yeteneğini oyunculuk konusunda sergilemeye başladı. Hakan Ural bir süre Amerki'da yaşadı ve 19 yaşında ünlü şarkıcı Sibel Can ile evlendi. Bu evlilik ile babalık duygusunu tadan Hakan Ural oyunculuk kariyerine start verdi.

Hakan Ural 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanındı.

Hakan Ural, 1987 yılında bir çok filmde rol aldı. Ural Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrolü paylaştı.

Hakan Ural bir süre emlakçılık yaptı ve bir çok ünlü isme ev sattı.

1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural cezasını çektikten sonra askere alındı.

2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

Hakan Ural, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı K.O.Z filminde oynadı.

17 Şubat 1999 tarihinde Sibel Can ile evliliğini noktalayan Hakan Ural, 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella (d.2013) adında bir kızı var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.