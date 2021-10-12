Hakan Şenoyar kimdir? CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar neden görevden alındı? Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yarı çıplak kadın fotoğrafı ile paylaşacağı mesaja dikkat çekmek isteyen CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar bir çok kesimin tepkisine neden olmuştu. Bu gelişmelerden sonra Hakan Şenoyar hakkında disiplin dosyası hazırlandı ve Şenoyar görevinden alındı.

Hakan Şenoyar kimdir? CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar neden görevden alındı? Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yarı çıplak kadın fotoğrafı ile paylaşacağı mesaja dikkat çekmek isteyen CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar bir çok kesimin tepkisine neden olmuştu. Bu gelişmelerden sonra Hakan Şenoyar hakkında disiplin dosyası hazırlandı ve Şenoyar görevinden alındı.

CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar İzmir'in Tire ilçesinde silisyum içerikli mermer ocağına tepki göstermek amacıyla paylaştığı yarı çıplak kadın fotoğrafı olay oldu. Kadın fotoğrafı paylaşımına ‘Dikkatinizi çektiğime göre' notunu ekleyen CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'in bu paylaşımı partililerin de hoşuna gitmedi. Hakan Şenoyar bu paylaşımın ardından görevden alındı.

Hakan Şenoyar kimdir?

Hakan Şenoyar 1971 yılında İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimimi Tire'de tamamlayan Hakan Şenoyar A.Ü.Kütahya MYO. Elektrik bölümününden 1992 yılında mezun oldu.

Ardından 2002 yılında A.Ü. İktisat fakültesi, Maliye bölümünü bitiren Hakan Şenoyar daha sonra bir Enerji firmasında Proje uzmanı olarak çalıştı.

Menderes ovasında sulama kooperatifleri kurarak bölgenin mazota oranla, daha ekonomik olan elektrik enerjisine geçişini sağlayan bir çok trofo ortaklığı oluşturup bölge çiftçisinin ve ülke ekonomisine olan katkısının artırılmasını sağladı.

1992 yılında CHP Gençlik kolları komisyon başkanı olarak 12 Eylül sonrası CHP'nin kuruluşunda yer aldı.

Aynı zamanda ADD üyeliği bulunan Hakan Şenoyar CHP Tire yönetiminde etkili rol aldı.

2014 yılı içerisinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Gnl Mrk'den Bülen TEZCAN imzalı görev yazısıyla görevlendirilerek Türkiye sandık güvenliğinden sorumlu koordinatör olarak, İstanbul Levent'te Ekmelettin İHSANOĞLU, Merkez seçim ofisinde görev yaptı.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde İlçe sekreteri olarak görev yaparak CHP'nin oylarını ilçede % 42 ye çıkartan kadro içinde yer aldı. Daha sonra ki süreçte 2015 1 Aralıkta ,2017 5 Aralık'ta ,2019 24 Aralık'ta üçüncü kez İlçe başkanı seçildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.