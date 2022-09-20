Hakan Özoğuz kanser mi? Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi Hakan Özoğuz lenfomaya mı yakalandı?

Hakan Özoğuz kanser mi, hasta mı? soruları internet üzerinde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Athena grubunun gitaristi sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor. Özoğuz'un lenfomaya yakalandığı ve bir süredir hastanede tedavi olduğu duyuldu. Sanatçının taburcu edildiği iddia edildi. İşte Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi Hakan Özoğuz lenfomaya mı yakalandı, sorularının yanıtı.

Hakan Özoğuz kanser mi, hasta mı? soruları internet üzerinde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Athena grubunun gitaristi sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor. Özoğuz'un lenfomaya yakalandığı ve bir süredir hastanede tedavi olduğu duyuldu. Sanatçının taburcu edildiği iddia edildi. İşte Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi Hakan Özoğuz lenfomaya mı yakalandı, sorularının yanıtı.

Hakan Özoğuz kanser mi?

Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. Özoğuz'un lenfoma kanseri ile mücadele ettiği öğrenildi. 45 yaşındaki Athena Hakan'ın sağlık durumu merak ediliyor.

Tedavi nedeniyle bir süredir Athena'nın bazı konserlerine katılmayan Özoğuz'un hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Hakan Özoğuz'un sağlık durumu

Amerikan Hastanesi'nde, yakalandığı lenfoma kanseri nedeniyle tedavi gördüğü bilinen Hakan Özoğuz'un taburcu edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sanatçı, sosyal medya hesabından da durumla ilgili paylaşım yapmıştı.

Sosyal medya paylaşımı

Hakan Özoğuz sosual medyada hastalığıyla ilgili; "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar" paylaşımını yapmıştı.

Hakan Özoğuz kimdir?

Hakan Özoğuz 11 Ekim 1976 yılında İstanbul'da Fenerbahçe semtinde doğdu. Athena grubunun gitaristi olan Hakan Özoğuz, grubun solisti olan Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşidir.

Özoğuz, aslen Gazianteplidir ve babası Ahmet Hamdullah Özoğuz'dur. Açıköğretim Fakültesinde okudu.

Sevilen sanatçı, müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü. 15 yaşında gitar çalmaya merak salan Hakan Özoğuz, 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya seyahat etti.

Grubu, futbol taraftarlarının tezahüratı haline gelen ‘Holigan' ‘ın ardından Athena dördüncü video klibini ‘Tarlaya Ektim Soğan' adlı şarkıya çekmiştir. A Millî Basketbol takımımız için yaptığı “12 Dev Adam” şarkısı ise basketbol takımının sembol sesi haline geldiler.

Asıl başarı ve tanınmayı grup, 2000'li yıllarda sağladı. Tam Zamanı Şimdi adını verdikleri albümle büyük hit yakaladılar. “Palavra”, “Macera”, “Aşk Meşk Yok” şarkıları da ardı ardına geldi. .